Prefeitura de Sena Madureira aguarda resposta do TCE e planeja início do ano letivo para o dia 13 de março

O secretário municipal de Educação esclareceu que o atraso no início da aulas aconteceu por conta da suspensão do processo seletivo

Na tarde deste sábado (4), o prefeito Mazinho Serafim concedeu uma entrevista à imprensa local na qual esclareceu alguns pontos sobre o processo seletivo e o início do ano letivo escolar na rede municipal de Sena Madureira.

Acompanhado do vice-prefeito Gilberto Lira (PDT), do secretário municipal de Educação Altemir Lira e dos vereadores Dos Anjos, Tom Cabeleireiro e Ivoneide Bernardino, além da assessoria jurídica da prefeitura, Mazinho falou sobre a circunstância para que o ano letivo se inicie no município.

O prefeito destacou que a suspensão do processo seletivo foi uma medida adotada pela Tribunal de Contas do Estado (TCE), em decorrência da Prefeitura de Sena Madureira estar com o limite de gastos com pessoal extrapolado.

Todavia, a situação agora é outra e os dados já estão atualizados, por isso o prefeito acredita que o encontro realizado com o presidente do TCE nesta semana possa resultar na liberação do processo seletivo aberto pela Prefeitura de Sena Madureira.

Dessa forma, enquanto aguarda uma resposta do TCE a prefeitura já ingressou com uma ação cautelar com pedido de liminar para que o processo seletivo seja realizado.

O secretário municipal de Educação, Altermir Lira, frisou que caso haja uma decisão favorável do TCE até quarta-feira da semana que vem, dia 8 de março, será possível começar as aulas já no dia 13 deste mês.

“A maioria dos currículos já foi analisada. Estamos com a equipe preparada para trabalhar de dia, de tarde ou até mesmo à noite para concluir o restante, basta somente que o processo seletivo seja autorizado”. Altemir ainda falou que as aulas da zona rural estão previstas para começar no mês de abril.

Mazinho ainda destacou que a dispensa de servidores aposentados não influenciou no atraso do início das aulas, tendo em vista que a gestão precisaria realizar o processo seletivo independente disso para a secretaria disponha de uma equipe de profissionais suficiente para suprir a demanda.

“Não tem nada a ver. De todos os professores aposentados que saíram, apenas 5 estavam em sala de aula, sendo 4 na zona rural e 1 na zona urbana. O nosso problema mesmo é o processo seletivo que foi suspenso”, finalizou o secretário de Educação do município Altemir Lira.