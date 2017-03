Lábrea comemora 131 anos promovendo show e reunião para integração regional

O Município de Lábrea, na calha do Rio Purus, no Amazonas, comemora na terça-feira, dia sete o seu 131º aniversário com uma ampla programação que terá como ponto alto a escolha da miss Lábrea e um show com o cantor Léo Magalhães. Os eventos estão sendo coordenados pelo prefeito Gean Barros que deve reunir os demais prefeitos da região do Purus para uma reunião onde serão debatidas formas conjuntas de atuação política e a formação de consórcios para o desenvolvimento de ações específicas entre os diversos municípios. Devem se reunir lá os prefeitos de Boca do Acre, Lábrea, Canutama, Tapauá e Pauini.

A reunião será um desdobramento das conversas iniciadas na reunião da Associação Amazonense dos municípios, que definiu por uma ação suprapartidária para o fortalecimento de municípios limítrofes naquele estado.

As comemorações do aniversário começaram no sábado com a abertura das atividades interescolares e torneios esportivos. Continuam hoje com torneio de dominó e tênis de mesa e a sequência dos jogos de várias modalidades. Amanhã haverá Show de calouros e concurso de dança, apresentação de bandas locais e Djs, apresentação das candidatas a Miss Lábrea, na Orla de Lábrea.

Finalmente, o ponto alto da festividade será na terça-feira, com apresentação Cultural, Homenagem da Câmara Municipal ao Pe. Francisco Leite Barbosa, Apresentação do grupo de dança campeão, Entrega das premiações, Apresentação da Banda local, Escolha da Miss Lábrea e o show de Léo Magalhães na Orla de Lábrea.