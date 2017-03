Enchente do Juruá desabriga mais famílias

A enchente do Rio Juruá já desabriga 18 famílias em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, e a previsão da Defesa Civil do município é que as águas continuem subindo. Na tarde deste sábado (4), o nível do manancial chegou a 13,78 metros. A cota de transbordo é 13 metros.

As famílias, de acordo com o órgão, foram retiradas das casas e estão em moradias custeadas por aluguel social. A segunda maior cidade acreana tem sofrido com a cheia do rio deste o mês passado, quando atingiu à marca histórica de 14,24 metros.

“São 18 famílias retiradas. Mais famílias serão retiradas, ainda não sabemos quantas, mas certamente haverá mais”, afirmou o tenente José Lima, coordenador da Defesa Civil de Cruzeiro do Sul.

Lima acrescentou que, a partir deste sábado, todas as famílias que precisarem ser removidas vão ser encaminhadas ao abrigo da Santa Casa. Na época em que chegou ao nível mais alto, a cidade contabilizou 12 abrigos.

“Os que já forem retirados hoje [sábado, 4] vão para a Santa Casa, não mais para aluguel. Decidimos colocá-los nos abrigos. A Santa Casa foi o abrigo que permaneceu feito para que, no caso de outra enchente, termos onde colocar as pessoas”, ressaltou.

CHEIA NO JURUÁ

Em fevereiro, a enchente desabrigou, segundo o Corpo de Bombeiros, 99 famílias e outras 742 ficaram desalojadas – quando são amparadas em casas de parentes ou amigos. Um total de 3,7 mil pessoas foram atingidas diretamente com a catástrofe natural.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) reconheceu, no dia 3 de fevereiro, o estado de situação de emergência da cidade. O reconhecimento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). O decreto foi assinado pelo prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB-AC) no dia 30 de janeiro.

No mesmo dia, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, e o secretário de Defesa Civil, Renato Newton Ramlow, vistoriaram as áreas afetadas pelas águas. Eles percorreram de helicóptero os locais atingidos.

Na ocasião, Barbalho afirmou que, com o reconhecimento de situação de emergência, o governo federal disponibilizou um montante de quase R$ 4 milhões para ações emergenciais, com cestas básicas, kits de higiene e colchonetes. “São recursos para este momento de sofrimento para minimizar as dificuldades e trazer tranquilidade às famílias”, disse. (Texto: G1)