Inativos injetam mais de R$ 150 mi na economia

Apesar de ser ignorados pela sociedade, a renda dos idosos garante o sustento da econômica de 64% das cidades brasileiras.

Em muitas localidades os recursos pagos religiosamente todos os meses pela Previdência Social, já ultrapassa os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Em algumas cidades acreanas, os recursos movimentados pelos aposentados e pensionistas correspondem a mais do que as transferências constitucionais feitas pelos estados e pela União. Os aposentados e pensionistas acreanos injetam na economia acreana mais de R$ 150 milhões, segundo projeções da Previdência Geral e da Estadual.

De acordo com o diretor de Aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social no (INSS), Rodilson Cordeiro informou no dia de ontem, que só em janeiro deste ano, foram injetados na economia acreana o montante de R$ 105.454021 que é correspondente pelo pagamento de 94 440 benefícios. Em contrapartida, o Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), desembolsa a bagatela de R$ 47,3 milhões para pagar 12.295 servidores inativos (sendo 10.298 aposentados e 1.997 pensionistas).

Rodilson informou ainda que a cidade de Rio Branco desponta em primeiro lugar com 45.180 benefícios, que responde por um montante de R$ 54. 221; seguido de Cruzeiro do Sul.

Dados disponibilizados pelo Anuário Estatístico da Previdência Social apontam que sete de cada dez cidades recebem mais da Previdência do que dos repasses constitucionais. O levantamento revelou que na região Sul, corresponde por 80,27%, no Sudeste chega a 78,60%, no Nordeste chega a 71,01%, no Centro-Oeste por 66,60 e na região Norte corresponde por 60,89%.