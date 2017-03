A meta é garantir a universalização da pré-escola

Secretário secretário municipal de Educação, Márcio Batista declarou que o grande desafio da gestão municipal é garantir a expansão da educação, mas sem perder a qualidade. A próxima meta a ser conquistada, segundo ele, é alcançar a nota máxima no IDEB ( Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), pois no último exame nacional, conquistaram a 4ª melhor nota das capitais do país, com 5.8, enquanto a melhor capital alcançou 6.3. “Estamos revendo o nosso planejamento de apoio pedagógico para atingir este objetivo”, declarou.

Destacou que este ano atingirão o record de 25.000 matrículas, pois estão começando o ano letivo, com 24.087 alunos matriculados na educação infantil do Ensino Fundamental. Porém, com a inauguração das novas unidades em construção, atingirão a universalização da pré-escola (4 a 5 anos de idade), conforme recomendação do Plano Nacional da Educação. “Estamos entregando os centros de educação infantil (creche e pré-escola) do Residencial Rosa Linda, (localizado na BR-364), do Jacamim (no Conjunto Oscar Passos), a escola Menino Jesus (no centro da cidade)”, destacou Batista.

Explicou que a rede municipal conta com 84 unidades educativas, mas nos últimos quatro contruíram oito novas creches, que permitiram a oferta de 4.400 novas vagas para crianças com idade entre 2 e 3 anos e na pré-escola, destinada a atender as crianças na faixa etária dos 4 e 5 anos de idade. Para atender esta demanda, tiveram que contratar 1.024 novos servidores (923 efetivos e 101 temporários) incorporados a Secretaria Municipal de Educação (SEME), da Prefeitura de Rio Branco. Explicou que os novos servidores contratados retomam as suas atividades nesta segunda-feira nas 84 escolas da rede municipal, com a abertura do ano letivo. “Atuarão como professores da educação infantil, de libras e educação física; no atendimento educacional especializado, como cuidador pessoal, assistente escolar, assistente de creches e merendeira”, observou.

Expansão da rede

Há quatro anos, quando assumiram o município contava com apenas 1.380 vagas nas creches. Neste primeiro mandanto do prefeito Marcus Alexandre, conseguiram duplicar o número de matrículas, com a criação de 3.772 novas vagas. Ressaltou que com a conclusão das obras no Conjunto Jequitibá, no bairro Calafate, no Conjunto Juarez Távora, no bairro Alto Alegre e no Conjunto Genipapo, no bairro Apolônio Sales, abrirão mais 660 novas vagas na educação infantil.

O secretário de Educação acrescentou ainda, que no ano passado 19.268 alunos passaram pela escola da rede municipal. Com os investimentos na expansão das escolas municipal tiveram um crescimento de 30% em comparação, com o mesmo período do ano passado. “Queremos atingir 100% da cobertura, com a expansão da rede municipal para estas novas localidades”, enfatizou.

Educação integral

Marcio Batista destacou que outro desafio para a sua equipe gestora é estender o programa Mais Educação para 29 escolas do ensino fundamental, porque atualmente, já chega a 15 escolas. A meta é garantir a educação integral em todas as escolas da pré-escola do fundamental. “O prefeito elegeu a educação, como prioridade da sua gestão”, observou.

Com a criação do Prêmio pela Elevação da Qualidade da Aprendizagem (PEQ), do Programa de Avaliação de Aprendizagem (Proa) e do Programa de Continuação de Pautas da Formação Continuada, durante a gestão do ex-prefeito Raimundo Angelim, a educação rio-branquense deu os primeiros passos rumo a educação de excelência. Afinal, as escolas que atingem mais de 70% das metas e qualidade da aprendizagem, ganham um 14º salário. Porém, as escolas que alcançaram do 80% de desempenho, a remuneração chega a 80% do seu salário base.

Apesar de um acréscimo de 60% a mais todos os anos, na folha de pagamento da SEME, os resultados dos indicadores educacionais tem sido os melhores em comparação com outras capitais, em que a educação está em segundo plano. “Estamos expandido a rede municipal, sem perder a qualidade da educação”, finalizou o gestor municipal.