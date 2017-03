Homem morre com vários tiros no bairro Bahia Velha

Mais um homicídio foi registrado na tarde deste sabádo, 04 de março em Rio Branco. Um homem identificado por Willian foi executado com vários tiros. O crime aconteceu na Rua Santa Rita, Bairro Bahia Velha, próximo ao comercial Façanha.

Segundo informações de populares, a vítima estava bebendo água na vizinha, quando um homem não identificado em uma motocicleta o abordou e de posse de uma arma de fogo efetuou 5 disparos acertando Willian no corpo e na cabeça. O acusado se evadiu do local tomando rumo ignorado.

Uma viatura do Samu foi acionada e deu os primeiros atendimento a vítima que não resistiu aos ferimentos e foi à óbito dentro dentro da ambulância, que o encaminhou ao Instituto Médico Legal.

Policiais Militares do 3° Batalhão estiveram no local, em seguida saíram em busca de prender o acusado. A moto usada no crime foi encontrada abandonada na região da baixada da Sobral.