Em jogo bem disputado, Galvez e Paysandu empatam

Galvez e Paysandu, do Pará, empataram por 0 a 0 neste sábado, 4, na Arena da Floresta, em um duelo válido pela primeira fase da Copa Verde.

A equipe acreana realizou um bom primeiro tempo, mas na segunda etapa foi completamente dominada pelos visitantes.

“Tivemos muitas dificuldades durante a semana com os treinamentos e na segunda etapa sentimos bastante. Agora é pensar na partida de volta”, disse o técnico do Galvez, Pablo Simões.

Paysandu e Galvez disputam o confronto de volta na Curuzu em Belém, no Pará, no próximo dia 17. Quem vencer fica com a classificação. Se o jogo terminar 0 a 0, a decisão do classificado será nas cobranças de penalidades. Se o Galvez empatar por qualquer placar a partir de 1 a 1 estará na próxima fase do torneio.