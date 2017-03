EMURB realiza manutenção de vias na capital em mais um sábado de trabalho

Empresa realiza operações inclusive aos finais de semana e durante a noite.

Desde que o prefeito Marcus Alexandre assumiu a gestão da capital, nenhum sábado do ano é desperdiçado: Em uma das ações, homens e máquinas atuam na manutenção da malha viária das localidades da capital, garantindo, assim, uma melhor mobilidade dos rio-branquenses.

Neste sábado, 4, o prefeito acompanhou as equipes da Empresa Municipal de Urbanização – EMURB que trabalhavam na Estrada do São Francisco, Loteamento Aroeira e bairros Aviário, Ilson Ribeiro e Recanto dos Buritis.

A EMURB recuperou a Rua Dorval Camilo e as travessas Coelho e Pelegrino, no Recanto dos Buritis, próximo à Escola Maria Izaliz, onde as aulas recomeçam nesta segunda-feira, 6. “É um grande esforço que estamos fazendo na manutenção viária na cidade com prioridade para os corredores de ônibus e os acessos às escolas. Desde o começo do ano investimos mais de R$ 2 milhões só neste serviço que já consumiu mais de 4 mil toneladas de asfalto”, explicou o prefeito.

O trabalho é intenso e repetitivo e, muitas vezes, tem que ser realizado no período da noite, devido a grande demanda. Durante os seis meses em que as chuvas se intensificam, a manutenção da malha viária é ainda mais difícil, porque o lençol freático fica bem acima do normal, penetrando no pavimento, o que é agravado pela pressão dos carros pesados. A determinação do prefeito é de que, apesar das dificuldades, a operação tapa-buracos não sofra interrupções.

Cleomar Ramalho, morador da Travessa Pelegrino, no Recanto, diz que às vezes tem muita dificuldade para em casa chegar com sua moto ou carro. Ele afirma ter ficado satisfeito ao acompanhar o serviço feito em frente à sua residência. “Deu para ver de perto que o trabalho é bem feito”, avalia. Já o presidente da Associação de Moradores do Recanto dos Buritis, Francisco Coelho, ressaltou que o prefeito nunca deixou de atender as demandas da localidade. O vereador Raimundo Neném, que fez a indicação para a melhoria das vias do Recanto, agradeceu o empenho do prefeito, que “sempre atende as solicitações feitas através da Câmara Municipal”.

Da Assessoria