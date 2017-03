NOTA DE PESAR

É com grande pesar que a Sereníssima Grande Loja Maçônica do Estado do Acre comunica, às sociedades maçônica e civil, o falecimento do *Ilustríssimo Irmão* *VALDEMIR CANISO*, Pai do Grande Secretário de Relações Interiores Irmão Erick Caniso, ocorrido ontem, 04/03/2017.

*VALDEMIR CANISO* era Mestre Instalado, obreiro da Loja Imperador Galvez No 20 e na sua trajetória de vida maçônica conquistou o mais alto grau do Rito Escocês Antigo e Aceito, recebendo a investidura no Grau 33 recentemente.

O amado Irmão deixa esposa, filhos, nora, genro e netos.

*O corpo será velado no Templo da Loja Marinho Monte No 08*

A Grande Loja Maçônica do Estado do Acre transmite ao Irmão Erick, cunhada, sobrinhos e demais familiares e amigos os mais sinceros pêsames e, neste momento, roga ao Grande Arquiteto Do Universo, que Ele lhes forneça força e consolo necessários para superar esse momento de dor.

*Grande Loja Maçônica do Estado do Acre*.