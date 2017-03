Polícia Militar apreende menor por Tráfico de Drogas no bairro Conquista

Policiais do Quarto Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) apreenderam na manhã deste domingo, 5 de março, uma menor de 17 anos de idade com maconha, cocaína e material utilizado para embalar entorpecente no bairro Conquista.

De acordo com a guarnição, durante patrulhamento de rotina, avistaram um indivíduo em atitude suspeita na frente de uma residência conhecida pela guarnição como ponto de venda de droga.

Após abordagem, disse que estava no local para comprar drogas com a menor. Ao ser questionada a cerca do assunto, ela disse que morava no imóvel e autorizou a guarnição à averiguação no local.

Feita a busca na residência foram encontrados vários produtos, dentre eles maconha, cocaína e diversos materiais utilizados para o preparo da droga.

A menor e os materiais apreendidos foram encaminhados a Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente – DEPCA, para os procedimentos cabíveis.

Assessoria PMAC