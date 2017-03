Rio Juruá apresenta vazante de dez centímetros do seu nível

Após atingir a cota de 13,78 metros, o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, deu início ao processo de vazante do seu nível, registrando na manhã desta segunda-feira, 6, a marca de 13,68 metros – dez centímetros a menos.

Como algumas pessoas ainda não haviam retornado às suas residências, em decorrência da primeira enchente, ocorrida em fevereiro, ao todo 68 famílias cruzeirenses se encontram fora de suas casas.

Do total, 30 famílias fazem uso do benefício do aluguel social, outras dez estão hospedadas na casa de parentes e 28 foram acomodadas em abrigos públicos, instalados pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Já são nove bairros atingidos pelas águas: Várzea, Miritizal, Boca do Moa, Manoel Terças, Cruzeirinho, Olivença, Lagoa, Beira Rio e Saboeiro.

O governo do Estado, por meio da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, e Prefeitura de Cruzeiro do Sul seguem monitorando a situação e prestando socorro às vítimas da alagação do Rio Juruá.

Rio Acre

Na capital a situação se mantém sob controle. O Rio Acre segue reduzindo o nível de suas águas e registra nesta manhã a cota de 10,76 metros. A cota de transbordamento é de 14 metros.