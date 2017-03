XXV Copa Bancária de Futsal dar início ao calendário esportivo 2017, do Sindicato dos Bancários do Acre

A bola rolou na inauguração da quadra CAIXA APCEF ACRE, foram dois duelos de gigantes, no primeiro jogo o atual Campeão BB UNITED (Banco do Brasil) enfrentou a CAIXA APCEF ACRE. Os dois times deram um show de futsal e não desperdiçaram nem uma oportunidade de balançar a rede. A CAIXA APCEF ACRE abriu o placar e o jogo foi finalizado com um placar de 5 x 1 para a equipe da CAIXA APCEF ACRE.

No segundo jogo o BB AABB (Banco do Brasil) comandado pelo Professor e técnico Mauro De Deus enfrentou o time do BRADESCO. Foi um jogo muito disputado, cheio de chances de gol, o BB AABB (Banco do Brasil) abriu o placar e manteve o primeiro tempo em seu controle com a vantagem de 2 x1, Mas no segundo tempo o BRADESCO virou o jogo e conseguiu manter o placar em 4 x 3.

A folga da rodada ficou com o Banco da Amazônia(BASA).

O sindicalista NENEM ALMEIDA, agradece ao empenho e esforço de sua equipe na execução desse maravilhoso trabalho, aos atletas que a cada competição mostram uma alta qualidade e performance abrilhantando ainda mais essa competição. Já os bancários relatam que é surpreendente as inovações, qualidade, respeito e responsabilidade no qual esse calendário é executado, E agradecem ao sindicalista NENEM ALMEIDA que não mede esforços ano após ano aprimorar a competição.