Casos de dengue reduzem em mais de 70% em Rio Branco

Graças ao trabalho conjunto entre as secretarias municipais de Saúde (SEMSA) e de Serviços Urbanos (SEMSUR), em parceria com o Exército, os casos de dengue em Rio Branco tiveram redução de 71 por cento em relação ao mesmo período do ano passado. Até a semana epidemiológica de número 06 foram notificados 502 casos de dengue, sendo que no mesmo período do ano passado, o registro foi de 1.724 casos suspeitos.

Houve redução também nos casos confirmados: em 2016, de cada 100 suspeitos, 57 foram confirmados. Já este ano, a confirmação é de 43 casos em cada 100 suspeitos.

A diminuição dos casos de dengue na capital acontece desde janeiro, quando a redução foi de 73% no número de casos suspeitos de dengue comparando a segunda semana de janeiro de 2017 com o mesmo período do ano passado. Em 2016 foram registrados 388 casos suspeitos, este ano caiu para 103 registros.

O secretário de Saúde, Oteniel Almeida, diz que esse bom resultado se deve a vários fatores, como o reforço de 60 homens do Exército Brasileiro ao contingente de 200 Agentes de Endemias, que fazem as visitas domiciliares nos bairros da cidade, e a limpeza das localidades garantida pela SEMSUR. “Temos que destacar também que a população tem sido mais consciente com relação à limpeza de seus quintais e isso também se deve ao trabalho feito por nós de casa em casa”, completou o secretário.

SEMSUR já limpou 18 bairros este ano

A quinta edição da Ação de Inverno, lançada pelo prefeito Marcus Alexandre no dia 2 de janeiro, está fazendo uma varredura nos bairros,deixando completamente limpos, com roço e capina nas localidades indicadas como de alta incidência de focos do mosquito.

Até agora já foram retiradas mais de 3.800 toneladas de lixo e entulho de 18 comunidades. Atualmente, o trabalho é executado nos bairros Aeroporto Velho e Quinze.