Alunos da rede municipal voltam às aulas nesta segunda

Os alunos da rede municipal de educação retornaram às aulas nesta segunda-feira, 6 de março. Na creche Maria José Bezerra, no bairro Plácido de Castro, a comunidade escolar foi recebida com um café da manhã. A confraternização contou com a presença do prefeito Marcus Alexandre, do secretário de Educação Márcio Batista e do senador Jorge Viana.

“Viemos reiterar nosso compromisso com a Educação que é um compromisso de vida”, declarou o prefeito Marcus Alexandre ao agradecer gestores, professores e pessoal de apoio da educação municipal e anunciar a reinauguração da escola Menino Jesus, na sexta-feira, 10, além da inauguração das creches Jacamim e do Residencial Rosa Linda nos próximos dias.

O secretário Márcio Batista destacou a visita à creche como um ato simbólico. “Estamos aqui agora, mas estaremos durante toda a semana acompanhando o reinício das atividades em todas as unidades. Esse é um ano promissor, com todas as condições favoráveis para que possamos garantir às crianças o direito de aprender com qualidade”.

Fundada no ano de 1995, a creche Maria José Bezerra foi uma das primeiras creches da rede do Município. “Voltar hoje, ver tudo em ordem e como as crianças são cuidadas com amor e carinho deixa a gente muito feliz”, disse Jorge Viana, que era prefeito da capital em 1995.

A creche Maria José Bezerra atende atualmente oitenta e sete crianças de 2 a 3 anos de idade. Os alunos permanecem na unidade das 7h às 17h, período em que recebem cuidados e educação da equipe gestora. De acordo com a coordenadora da creche, Charlene Fabiana, “as ações de cuidado são educativas e incentivam a autonomia das crianças com a orientação dos adultos. O brincar possibilita o desenvolvimento da aprendizagem durante as interações”. A gestão da unidade educativa conta com o apoio da coordenadora pedagógica, Sheila Oliveira, e da coordenadora administrativa, Jocilene Gomes.

Para a professora Simone Galvão, mais que um lugar onde deixar a filha, a creche teve papel fundamental na educação e desenvolvimento de Gabrielly, hoje com 3 anos de idade. “É o segundo ano de minha filha aqui. O desenvolvimento que teve a partir da entrada na creche foi impressionante. Para mim é uma tranquilidade deixa-la aqui enquanto trabalho. Só tenho a agradecer a toda equipe e ao prefeito Marcus Alexandre.

Prioridade à primeira infância

Atualmente, a rede municipal de educação de Rio Branco conta com 84 escolas e 24.087 alunos matriculados. A primeira infância está entre as prioridades. Nos últimos quatro anos foram construídos 8 centros de educação infantil, o que permitiu criar 4.400 novas vagas em creche e pré-escola. Com inauguração de duas novas unidades, a creche do Residencial Rosa Linda e a Jacamim, no São Francisco, serão 10 novos centros atendendo crianças de 2 a 5 anos.