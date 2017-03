Prefeitura lança programação do Mês da Mulher

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Adjunta da Mulher (SEMAM), lançou nesta segunda-feira, 6, a programação alusiva ao 8 de Março, Dia Internacional da Mulher. Realizado pela manhã, no Jardim da Prefeitura, o evento contou com a presença da vice-prefeita Socorro Neri, da secretária da Mulher do Município, Lidianne Cabral, ativistas do Movimento de Mulheres, gestoras e servidores do Município e Estado. Também estiveram presentes as secretárias de Estado da Mulher, Concita Maia, e de Turismo, Raquel Moreira, além da coordenadora da Rede Acreana de Mulheres e Homens, Joci Aguiar. O prefeito Marcus Alexandre, o senador Jorge Viana e os vereadores Dankar, Rodrigo Forneck e Railson Correia também prestigiaram o evento.

Este ano, a programação alusiva ao Mês da Mulher em Rio Branco inclui atividades voltadas às mulheres atendidas pelas políticas socioassistenciais do Município, servidoras e colaboradoras da gestão municipal e mulheres da comunidade. “É uma iniciativa que demonstra o quanto a gestão municipal é voltada ao reconhecimento e empoderamento das mulheres”, destacou a vice-prefeita Socorro Neri, organizadora do evento.

Para as mulheres assistidas pelo Município foram planejadas ações de saúde, beleza e palestras motivacionais. Às servidoras e colaboradoras da Prefeitura, a Semana da Mulher, traz curso de maquiagem e beleza, palestras e ações preventivas voltadas à saúde da mulher. O destaque é a programação voltada à comunidade, com a atividade “Mulheres no Parque”, onde diversas ações de saúde, esporte, lazer, educativas, de embelezamento, cinema e um sarau serão realizadas. “Estaremos no Horto e também no Via Verde Shopping potencializando os serviços já ofertados pela Prefeitura nos espaços públicos e unidades de saúde”, destacou a secretária da Mulher Lidianne Cabral.

O prefeito Marcus Alexandre falou sobre a importância do reconhecimento à força das mulheres. “Na Prefeitura contamos com a força das mulheres. Mais da metade dos cargos de comando é ocupado por mulheres”, ressaltou Marcus Alexandre ao parabenizar todos envolvidos na realização das ações do Mês da Mulher.

Realizada pela Prefeitura, por meio da SEMAM, a programação do Mês da Mulher de Rio Branco conta com a parceria da Secretaria de Meio Ambiente (SEMEIA), Secretaria de Esporte e Lazer (SEMEL), Secretaria de Saúde (SEMSA), Secretaria de Assistência Social (SEMCAS) e Fundação Garibaldi Brasil. Veja programação completa.