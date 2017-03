TRT do Acre realiza programação inédita em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Com vários eventos culturais, religiosos e de promoção de saúde na programação, o Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia e Acre decidiu realizar durante toda essa semana vários eventos em comemoração ao dia internacional da mulher que é comemorado no dia 8 de março. O evento acontece desde a segunda-feira (2) no auditório do edifício-sede, em Porto Velho e vai até amanhã.

A abertura foi conduzida pela vice-presidente no exercício da presidência do TRT, desembargadora federal Vania Maria da Rocha Abensur, e, em seguida, as magistradas, servidoras, prestadoras de serviços e convidadas assistirão ao filme “A cor púrpura”, produzido pelo cineasta Steven Spielberg e indicado para onze prêmios do Oscar.

A coordenação do evento, a cargo da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (APDI), Diretoria-Geral de Coordenação Administrativa (DGCA), Diretoria de Serviço de Documentação e Informação (DSDI), com apoio da Seção de Promoção de Saúde, Núcleo de Serviços Gráficos e Assessoria de Comunicação, explicou que, embora seja uma programação extensa, não trará nenhum prejuízo ao atendimento ao público, tendo em vista que todas as atividades foram programadas para os intervalos que antecedem o início dos dois turnos regimentais de expedientes.

O encerramento das comemorações está previsto para o dia 6 de março, com a celebração de uma missa em ação de graças e uma saudação da presidente da instituição, desembargadora federal Maria Cesarineide de Souza Lima, que não participará dos primeiros dias da programação, pois estará em Brasília, onde sexta-feira última participou da primeira reunião ordinária dos membros regionais do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e, nesta segunda-feira, acompanha como convidada a solenidade de posse dos novos dirigentes do Tribunal Superior do Trabalho para o biênio 2009/2011.

Pela tradição e critério de antiguidade assume a presidência do TST o ministro Milton de Moura França e a vice-presidência o ministro João Oreste Dalazen, substituído na Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho pelo ministro Carlos Alberto Reis de Paula.