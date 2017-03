Mulheres no Parque: atividades serão realizadas no Horto Florestal até quinta-feira, como parte da programação do Mês da Mulher

A vice-prefeita Socorro Neri, a primeira dama de Rio Branco, Gicélia Viana e a secretária-adjunta da Mulher, Lidianne Cabral, lançaram nesta segunda-feira, 6, no Horto Florestal, o programa Mulheres no Parque, uma ação da Prefeitura de Rio Branco no âmbito da programação do Mês da Mulher. O Mulheres no Parque vai até quinta-feira, 12.

O Mulheres no Parque contempla atividades recreativas, esportivas, de lazer, saúde, cursos e outras dirigidas às mulheres frequentadoras do Horto Florestal e às servidoras e colaboradoras da Prefeitura de Rio Branco.

A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SEMCAS), por exemplo, levou cerca de 180 servidoras dos vários organismos a ela ligados para participar do Mulheres no Parque. “Não fosse o prefeito Marcus Alexandre um gestor humanista não teríamos tantos avanços sociais como temos e este momento é um exemplo disso”, afirmou Socorro Neri, que deu as boas vindas aos presentes.

No ato de lançamento estiveram presentes a titular da SEMCAS, Dôra Araújo, o secretário de Meio Ambiente de Rio Branco, Aberson Carvalho, e a secretária-adjunta de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Elza Lopes,o secretário de Saúde, Oteniel Almeida, além de lideranças comunitárias e populares. Todos foram recebidos com um chá da tarde, que marcou o lançamento do programa Mulheres no Parque. Dia 8 de Março a programação ocorrerá no Via Verde Shopping das 13h a partir das 17h; e nos dias 8 e 9 haverá exame de mamografia no Centro de Avaliação e Diagnóstico (CAD) do Segundo Distrito para mulheres na faixa etária dos 51 aos 69 anos.

Trata-se, segundo explicou Lidianne Cabral, de uma ação integralizada, que envolve todas as Secretarias e órgãos da Prefeitura de Rio Branco e da programação contam curso de demonstração de boas práticas de reaproveitamento de resíduos domésticos na jardinagem; oficina de reciclagem, caminhada orientada, doação voluntária de mudas de plantas frutíferas e ornamentais, triagem em saúde, atividades culturais (exibição de filmes com a temática do protagonismo feminino), campanha de combate ao assédio, orientação de crianças e adolescentes. “Instalamos placas com informações e dados sobre a situação da mulher como forma de interagir e educar as pessoas que caminham pelo Horto”, lembrou a secretária.

Gicélia Viana lembrou a responsabilidade compartilhada pela cultura do respeito e da paz entre os gêneros. “Venho para este momento com sentimento de reflexão”, disse Gicélia, que é engenheira civil e voluntária em todas as ações da Prefeitura de Rio Branco.