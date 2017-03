Saúde realiza programação em homenagem às mulheres

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em oito de março, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) vai disponibilizar serviços voltados ao público feminino em algumas unidades de saúde, durante esta semana.

Na Maternidade Bárbara Heliodora estão sendo ofertados exames preventivos de câncer do colo do útero (PCCU) na segunda-feira, 6, e na terça, 7, de 7 às 9 horas. Na quarta-feira, 8, pela manhã, um médico ginecologista irá tirar dúvidas sobre sexualidade feminina na área externa do Hospital da Criança.

Já na quinta-feira, 9, o secretário de Estado de Saúde, Gemil de Abreu Junior, estará na unidade para uma apresentação, também pela manhã.

O Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon) também oferecerá exame de mamografia em livre demanda para mulheres a partir de 50 anos que nunca fizeram o exame, na quarta-feira, a partir das 8 horas, com o apoio da Sociedade Brasileira de Mastologia – regional Acre.

Também na quarta-feira, o coral “Vozes Cantando o Amor” se apresenta para pacientes, acompanhantes e funcionários na recepção da ala de quimioterapia do Hospital do Câncer de Rio Branco (Unacon).

A equipe de Humanização da Sesacre fará uma programação voltada para as servidoras da secretaria.

“Disponibilizar esses serviços é uma maneira singela de homenagear as mulheres e servidoras do nosso estado nesta data, facilitando o acesso aos serviços essenciais de saúde disponíveis a esse público e que são extremamente necessários”, disse o secretário Gemil de Abreu Junior.