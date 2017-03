Professores têm até dia 20 para se inscrever em programa internacional

Professores da Língua Inglesa da rede estadual de ensino têm até o dia 20 de março para se inscrever no programa Líderes Internacionais em Educação (ILEP – da sigla em inglês International Leaders in Educacion Program) e concorrer a um intercâmbio cultural nos Estados Unidos.

De acordo com o coordenador pedagógico da Língua Inglesa do Centro de Estudos de Línguas (CEL), professor Charles Santos, trata-se de uma seleção em nível internacional, em que o aprovado passará cinco meses nos Estados Unidos (de janeiro a maio de 2018) para se aprimorar na língua.

Entre os objetivos, explica, além desse aprimoramento, estão a melhoria das práticas pedagógicas e a utilização de novas tecnologias, que deverão ser compartilhadas com os professores da rede de ensino.

Compõem a parceria a própria Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) e o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). “Atualmente, temos uma professora da rede estadual no programa”, destaca Charles.

Entre os requisitos para realizar a inscrição, além de ser professor da rede estadual de ensino, o interessado (a) deve lecionar no ensino médio e ter pelo menos cinco anos de experiência comprovada em sala de aula.

Maiores informações da seleção do ILEP podem ser obtidas diretamente no CEL, localizado na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Teatro Plácido de Castro (Teatrão) ou diretamente com Charles Santos, pelo telefone 99236-6567.