Polícia Militar desarticula facção criminosa em Tarauacá

Homens da Polícia Militar do município de Tarauacá prenderam na tarde deste domingo, 5 de março, oito pessoas e apreenderam duas adolescentes acusados fazerem parte de uma quadrilha que planejava executar agentes da segurança pública e ainda praticariam atentados na cidade.

Os militares chegaram ao local, após denúncia anônima. De acordo com a informação, os suspeitos seriam de uma facção criminosa. Durante a ação pelo menos duas pessoas conseguiram fugir, mas cinco homens, três mulheres e duas menores foram capturados, ainda foram apreendidos uma pequena quantidade de entorpecentes e vários celulares que serão periciados.

“As forças de segurança pública do município de Tarauacá estão sempre atentas e preparadas para atuar prontamente no combate àqueles que por ventura queiram praticar atos criminosos contra a sociedade Tarauacaense”, disse o comandante do 7° Batalhão, Tenente Coronel Ruiz.

Assessoria de Imprensa PMAC