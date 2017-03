Senac garante formação profissional na Comunidade na Vila do Caquetá

Aproximadamente 33 jovens da comunidade Caquetá, distante de 70 km da capital Rio Branco, concluíram o curso de Frentista, na semana passada. O curso foi ofertado pelo Núcleo de Educação Profissional (NEP), através do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

O supervisor educacional do Senac, Ricardo Pires, reafirma a satisfação da instituição e garante que a oferta na comunidade irá continuar. “O Senac fica muito feliz em estar disponibilizando esses profissionais para o mercado de trabalho. Sabemos que há algumas dificuldades devido à distância, mas o esforço dos alunos e a dedicação de todos fez com que tudo saísse como o planejado.”, enfatiza Pires.

O Núcleo de Educação Profissional (NEP) é uma unidade especializada na oferta de cursos voltados para os segmentos de gestão, comércio, informática e comunicação. Vale destacar que a oferta na comunidade na Vila do Caquetá acontece desde 2015.

“O curso me proporcionou muito aprendizado, ampliou minhas experiências e irei apresentar um grande diferencial no momento de apresentar meu currículo, quando for em busca de um emprego. Hoje, me sinto preparada para trabalhar, e sei que ter o Senac como referência aumenta minhas possibilidades na conquista de um emprego”, destaca a aluna Francimeire Medeiros.

O PSG é destinado à pessoa de baixa renda, cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse a dois salários mínimos. A oportunidade é ofertada aos alunos que estejam cursando na instituição, que já tenham concluído, matriculados na educação básica de ensino, trabalhadores que estão no mercado de trabalho ou não.

Interessado em conhecer os cursos no segmento de beleza, visite nosso site e conheça nossa programação de cursos, acesse: http://portal.ac.senac.br/

Maiores informações 3301-5867 / 3301-5868