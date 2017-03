MPAC realiza diligência relativa à Operação “Volta ao Mundo”

Na última sexta-feira (3), o promotor de Justiça Fernando Terra, com auxílio dos servidores do Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público do Estado do Acre (NAT/MPAC), Arthur Cézar, José Gilson e Wagner de Moura, realizaram diligência deferida judicialmente na ação relativa à Operação “Volta ao Mundo”, que investiga gastos abusivos da antiga gestão municipal com combustíveis.

O objetivo dos trabalhos foi inspecionar a situação das máquinas, equipamentos e veículos das Secretarias Municipais e da Prefeitura de Xapuri, tendo em vista que, à época da operação, houve notícias sobre uso de patrimônio público por particulares em desvio de finalidade.

Foram inspecionados cerca de 30 bens, dentre máquinas, veículos e equipamentos. “Preliminarmente, constatou-se a situação de várias motocicletas sem placas e com licenciamento vencido há anos, além de não funcionarem ou possuírem sérios defeitos. Muitas máquinas como tratores, caminhões e similares se encontravam em sério estado de deterioração, com prejuízos significativos e evidentemente depredados”, detalha o promotor de Justiça Fernando Terra.

“Um relatório situacional será apresentado pelo NAT/MPAC para, a partir disso, serem tomadas possíveis providências”, conclui.