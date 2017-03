Tião Viana busca melhorias na internet do Acre com presidente da Anatel

O governador Tião Viana se reuniu nesta terça-feira, 7, em Brasília, com o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros. No encontro, o governador reivindicou melhorias na internet móvel na capital acreana, além de projetos de expansão da internet para o interior do estado.

Tião Viana solicitou ao presidente atenção especial para uma melhoria na qualidade da cobertura da internet 4G em Rio Branco. Com o crescimento constante do número de usuários do sistema na capital, a demanda tem aumentado, o que exige novos investimentos para supri-la.

Outro ponto importante tocado pelo governador durante o encontro com o presidente da Anatel é a necessidade da implantação de mais programas de expansão da internet para comunidades rurais e indígenas do interior do Acre. Esse é um avanço essencial com o objetivo de levar sistemas de comunicação mais rápidos para regiões de difícil acesso.

Juarez Quadros garantiu ao governador que fará todos os contatos necessários para atender as demandas apresentadas.

A Anatel já dispõe de um plano para levar internet às regiões mais isoladas do país, e o Acre deve ganhar destaque nas ações estratégicas.