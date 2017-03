Agente Penitenciário tem veículo incendiado

O principio de incêndio foi registrado por volta das 23h30, da noite desta terça-feira, 6, na Comunidade Linha do Divisor em Cruzeiro do Sul. O automóvel Wolskswagen Voyage de propriedade de uma agente penitenciária, lotada na Unidade Prisional Manoel Nery da Silva, ficou parcialmente destruído pelo fogo incêndio, possivelmente criminoso.

O fogo foi controlado com ajuda de populares, após perceberem o carro em chamas. O corpo de bombeiros foi acionado e fez o trabalho de rescaldo no veículo.

Segundo informações de testemunhas uma pessoa foi vista saindo em uma motocicleta do local.

De acordo com o boletim informativo da polícia militar, dias atrás, a residência da servidora já tinha sido alvo de atentado, onde criminosos teriam tentado atear fogo na casa. No local a polícia teria encontrado inscrições relacionadas a uma facção criminosa que age em todo estado.

As investigações estão sob a responsabilidade da delegacia geral de policia civil de Cruzeiro do Sul.

A direção do Instituto de Administração Penitenciaria do Acre (IAPEM) ainda não se pronunciou sobre o caso. Com informações Juruá On-line