Deracre inicia obras de recuperação no aeródromo de Marechal Thaumaturgo

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), iniciou na última semana os serviços de recuperação da pista do aeródromo de Marechal Thaumaturgo.

Cerca de 360 sacas de cimento, 40 metros cúbicos de areia e de brita e seis toneladas de camada asfáltica e diversos maquinários foram encaminhados para o município por meio de balsas que saíram do porto de Cruzeiro do Sul.

“Com a reforma na pista do aeródromo, vamos melhorar o fluxo de transporte de serviços essenciais que só chegam a Marechal Thaumaturgo por aviões, além de gerar mais segurança durante os pousos e decolagens”, destaca o diretor-presidente do Deracre, Cristovam Moura.

Os serviços de recuperação do pavimento e demais ações de manutenção e limpeza estão sendo feitos pelas equipes técnicas da instituição.

“Iniciamos as primeiras frentes de serviço na pista do aeródromo, e nos próximos dias outra balsa com equipamentos e insumos deve ser enviada para complementar as ações”, relata o gerente do Deracre no Juruá, Josinaldo Batista.