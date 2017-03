Prefeitos da Calha do Purus no Amazonas fecham acordo para consórcio intermunicipal

Prefeitos de cinco dos seis municípios amazonenses da Calha do Purus se reuniram ontem em Lábrea, por ocasião das festividades dos 131 anos de fundação da cidade e acertaram a criação do consórcio intermunicipal para investimentos em áreas comuns, como forma de racionalizar o planejamento regional.

Tendo o prefeito Gean Barros como anfitrião, estiveram presentes à reunião oficial os prefeitos Zeca Cruz, de Boca do Acre; Eliane Amorim, de Pauini; Otoniel Lira, de Canutama e José Bezerra Guedes, o Zezito, de Tapauá.

A prefeita de Beruri, Maria Lucir não pode comparecer em razão de problemas de saúde do esposo, mas deu o aval para as propostas apresentadas. Estiveram presentes ainda o prefeito de Autazes, Anderson Cavalcante, e o deputado estadual amazonense Adjuto Afonso, além de técnicos e assessores jurídicos municipais.

O prefeito de Lábrea, Gean Barros, destacou a importância histórica da decisão que estava sendo tomada pelos dirigentes dos municípios do Purus, como um ponto de partida para uma nova era de esperança e desenvolvimento.

Disse que assumiu com o município enfrentando uma situação de absoluto caos administrativo, com o completo sucateamento da máquina pública e que acreditava que essa seria uma realidade também enfrentada por seus pares ali presentes.

Defendeu que a região tem mais de 100 mil votos que podem ser decisivos em qualquer eleição e que, por isso, mereceria uma atenção especial dos agentes políticos estaduais e federais.

Ele defendeu que os prefeitos negociassem ações conjuntas, suprapartidárias, para mostrar a unidade e a força e vencer situações difíceis por que passam, com alta inadimplência e com restrições a investimentos. Para ele, o consórcio intermunicipal é fundamental e um ponto de partida para novas ações de integração.

O prefeito de Boca do Acre, Zeca Cruz, também elogiou a iniciativa e disse que seu município dará absoluto apoio à criação da entidade regional, pedindo que prevaleça a união e o interesse público acima de siglas e definições partidárias.

Lembrou que desde 2014 se fala da necessidade do consórcio, mas que agora, com as novas administrações, esse desejo se tornará possível, para criar uma nova cultura política e institucional, estimular o desenvolvimento regional, superar a crise financeira e a cultura do empreguismo no setor público. “Não temos siglas, mas interesses comuns”, salientou o prefeito de Boca do Acre.

A prefeita de Pauini, Eliane Amorim, lembrou que viajou por mais de 10 horas de barco para a reunião, à qual comparecia com grande prazer e esperança. Falou das dificuldades enfrentadas em seu pequeno município e afirmou que a unidade regional será um grande reforço para todos, facilitando as negociações e estabelecendo linhas comuns de ação. Reclamou dos altos índices de inadimplência em seu município, que prejudicam a opção pelas linhas de crédito existentes.

O prefeito de Canutama, Otoniel Lira, afirmou que a gestão moderna dos municípios da região começa agora, com essa proposta. Que os 62 municípios do Amazonas enfrentam problemas de inadimplência, da falta de apoio institucional e de definição de projetos comuns de desenvolvimento.

Ele confia que o consórcio pode mudar esse quadro, mas que será necessária também uma ação política firme de unidade e compromisso dos gestores envolvidos. Um pacto para estimular o setor produtivo e romper o isolamento da região.

O prefeito Zezito, de Tapauá, afirmou que o consórcio deve representar uma efetiva opção de melhoria das condições de vida dos moradores da calha do Purus. Confirmou que participou de duas reuniões preparatórias e defende uma audiência conjunta dos prefeitos com o governador José Melo, com uma pauta de unidade e que contemple as necessidades de cada cidade.

Ele destacou o apoio do senador Eduardo Braga e defendeu que fosse criada uma comissão com dois representantes de cada município para a definição final dos termos de criação do consórcio.

Exemplo

O prefeito de Autazes, Anderson Cavalcante, cumprimentou os colegas gestores pela iniciativa e disse que levará a ideia para os municípios de sua região, nas proximidades de Manaus.

Lamentou os problemas políticos que enfrentou afirmando que em sua cidade não houve nenhum tipo de transição e que seu antecessor não repassou nenhuma informação.

Contou que Autazes tem o maior número de obras paradas no estado, 21 no total, e que mesmo sendo região produtora de leite, sofre com a falta de apoio e de unidade. O prefeito convidou os prefeitos presentes para visitarem seu município, em especial na Festa do Leite.

O deputado estadual Adjuto Afonso considerou fundamental fortalecer os municípios do interior do Amazonas e louvou a iniciativa dos prefeitos. Disse que não é mais possível que quatro municípios sejam responsáveis por 95% da economia amazonense, nem que Manaus, sozinha, concentre 50% dessa riqueza.

Anunciou que o governador José Melo, mesmo com o orçamento de 2017 reduzido para R$ 14 bilhões, contra os R$ 16 bilhões de 2016, conseguiu R$ 800 milhões para promover um diagnóstico da viabilidade econômica de cada região e município, que deve começar a ser executado nos próximos dias.

O deputado pregou a unidade política do Amazonas e citou o exemplo do Acre, onde a bancada, mesmo de partidos diversos, trabalha unida na liberação de recursos.

Próximos passos

Uma nova reunião para a definição final do consórcio está marcada para o mês de maio, nas comemorações do aniversário de Tapauá. Até lá, técnicos e assessores devem definir o modelo e os documentos relativos ao consórcio intermunicipal da Calha do Purus.