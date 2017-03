Coluna Bom Dia

Mulher

No Dia Internacional da Mulher, a homenagem a todas as que enfrentam o preconceito, a dupla jornada, o machismo, a intolerância, mas que dão a lição diária da persistência e da força.

Exemplares

A mulher acreana sempre foi pioneira na luta por seus direitos e por conquistar seu lugar na sociedade. Tivemos a primeira senadora negra, a primeira governadora efetiva, a presença aguerrida e competente da mulher na Justiça, no Legislativo, nas funções executivas. Uma tradição que vem desde a revolução acreana, quando as mulheres defenderam suas casas e seus ideais até de arma em punho.

A luta hoje

Mas, ainda falta muito para a igualdade. Prevalece ainda a cultura machista, arraigada, em muitos setores da vida privada e pública. O feminicídio é uma triste realidade, o homem ainda acredita ter a posse da esposa, da namorada, da companheira. Uma situação que não é mudada apenas pelas leis – que são necessárias e fundamentais – mas pelo conjunto da sociedade.

Força

O que ninguém pode negar é que a mulher acreana busca seu espaço. Um bom exemplo aconteceu ontem, quando a secretária Lidiane Cabral mostrava os avanços da luta pela igualdade na Câmara Municipal e o vereador N. Lima questionou sua afirmação de que a sociedade ainda era machista. Levou um passa fora para na medida…

Solenidades

Hoje, em todo o Estado acontecerão solenidades, atos, homenagens às Mulheres. Mas, o mais importante é que a data marque uma mudança no coração das pessoas, no respeito devido às mulheres.

Pesar

No Dia da Mulher, a coluna registra com pesar o falecimento, ocorrido ontem, da senhora Maria Soares Dantas, matriarca e referência moral e política do Alto Acre, mãe do jornalista e empresário Elson Dantas. A ele e à família, as profundas condolências.

Não vale

Não vale muito a pena o governo fazer festa para o ministro Blairo Maggi. Por alguns motivos: primeiro, ele é um ministro sem verba; depois, é extremamente partidário e defende posições que não correspondem à visão ambientalista do Acre. Depois, porque será uma festa e evento da oposição.

O que esperar

A questão é o que esperar de um ministro de um governo que não tem dinheiro para programas estratégicos e que ostenta 89% de rejeição nas redes sociais. É uma faca de dois gumes até para o senador Gladson Cameli, promotor da visita.

Convite

Aliás, o senador convidou os prefeitos da Calha do Purus, que estiveram reunidos ontem em Lábrea, para acompanhar a visita do ministro na Capital.

Consórcio

Cindo dos seis prefeitos dos municípios amazonenses da calha do Rio Purus estiveram reunidos no aniversário de Lábrea. Só a prefeita de Beruri faltou por motivos pessoais. Eles deram um exemplo de unidade suprapartidária na formulação do consórcio intermunicipal que deve ser formado entre eles até maio.

Força

O consórcio dá força, dá unidade, dá representatividade para os municípios, organiza a gestão, as compras, os investimentos. Os prefeitos estão de parabéns pela demonstração de unidade e por porem os interesses da população acima de questões partidárias.

Menção

Presente ao encontro, o experiente deputado estadual do PP do Amazonas, Adjuto Afonso, disse com todas as letras que seu estado precisa aprender com o Acre a reivindicar e se unir pelos escassos recursos federais.

Bancada

Mostrou que a bancada federal acreana, mesmo com divergências políticas, é uma das que mais conseguem liberação de recursos em Brasília, especialmente nas emendas coletivas, Reclamou que no Amazonas isso não acontece.

Unidade

Essa é uma verdade. Com a postura de alternar parlamentares da situação e oposição no comando da bancada, o Acre tem, nos últimos anos, superado, em parte, a questão da luta por verbas. É assim que um estado pequeno deve fazer.

Zona Franca

Os prefeitos amazonenses foram unânimes em criticar a atuação da Suframa e a estrutura da Zona franca no apoio aos municípios. Dizem que o que sobre são migalhas e que as exigências em cima dessa merreca de verbas é muito grande.

Lá e cá

Se a Suframa é criticada no Amazonas, imagine no Acre. Na verdade, é uma estrutura que nunca se desapegou de Manaus e nunca cumpriu integralmente sua missão de indutora de desenvolvimento regional. E olha que concentrou ao longo do tempo recursos absurdos. É mais que hora de repensar sua composição e sua ação.

Regional

Isso vale para todas as instâncias de poder regional. Agora, graças à pressão de políticos acreanos, a coisas começam a mudar no Basa e na Sudam. Mesmo assim, a pressão de Manaus e Belém é muito forte.

Anatel

O Acre tem dois esteios na Anatel: o presidente Juarez Quadros, que começou na antiga Teleacre sua bem sucedida carreira no setor e o ex-senador Aníbal Diniz. Por isso, o governador esteve com Quadros para reivindicar a melhoria dos serviços de telefonia 4G na capital e do celular no interior.

Descaso

A instabilidade dos serviços é inconcebível. Hoje, um minuto sem cobertura do celular e sem internet representam prejuízos incalculáveis. Em especial, as regiões mais afastadas precisam desse serviço como exigência da integração. O que se espera é que os pleitos acreanos sejam atendidos.

Serviços

Quem consulta o portal da prefeitura de Rio Branco encontra acesso á informação muito importante: onde a prefeitura estará realizando serviços nos bairros, a cada dia. Com isso, basta conferir se as obras estão sendo feitas ou não. Transparência é assim que se faz.

Para vereadores

Os próprios vereadores deveriam consultar esse serviço e fazer sua parte: conferir se as rentes de serviço estão mesmo nos locais anunciados. Melhor que só subir na tribuna para reclamar sem consistência.

Sancionado

Governador Tião Viana já sancionou o reajuste salarial para os servidores públicos da Saúde, Educação. No mesmo bloco, o chefe do Executivo estadual também autorizou uma gratificação operacional para policiais militares e bombeiros.

Prego batido

Tabelas com cargos, datas e valores foram publicadas constam no Diário Oficial do Estado, portanto é prego batido e ponta dobrada. Segundo dados da Casa Civil, a medida representa R$ 25 milhões por ano aos cofres públicos.

Fiscalização carcerária

O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF) do Tribunal de Justiça do Acre passa a ser supervisionado pelo desembargador Francisco Djalma, vice-presidente do TJ acreano. Djalma foi designado por meio de portaria da presidência da Corte Portaria.

Luana continua

A coordenação do grupo continua com a juíza Luana Campos, titular da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco.

Mutirões

Com um total de nove membros, sendo todos juízes de direito, o GMF tem como uma de suas atribuições a realização de mutirões carcerários nas unidades de 1º Grau.

Penas

A notícia parece boa, mas deve ser vista com cuidado: dos 27 Tribunais de Justiça do país, dez foram destacados pelo Conselho Nacional de Justiça por apresentarem números de execuções penais não privativas de liberdade superiores às penas de prisão, entre eles o Acre.

Penas II

Além do Acre, as penas alternativas são uma tendência nos TJ’s Amapá, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Piauí, Roraima e Minas Gerais. Essas medidas se contrapõem à “cultura do encarceramento” e contribuem para reduzir a superlotação e as crises no sistema carcerário brasileiro.

Bagagem

O senador Jorge Viana pediu aos líderes partidários e ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, que intervenham junto à Agência Nacional de Aviação Civil para suspender à medida que permite às companhias aéreas cobrar um valor extra para o despacho de malas, a partir de 14 de março.

Caro

Jorge Viana alertou que os brasileiros pagam as passagens aéreas mais caras do mundo e os valores para o transporte de bagagens já divulgados pelas empresas de aviação também são muito elevados. Segundo o senador, nos voos domésticos da Latam, a cobrança pode chegar a R$ 200 por bagagem.

Roupa

A indumentária do vereador N. Lima está chamando a atenção. Ele vai às sessões da Câmara de Rio Branco sempre com sua boina e um blazer sobre uma camiseta de cores alegres. Chama a atenção também a ferocidade com que ataca a gestão do PT. Mas, como dizia o velho ditado, oposição é para isso mesmo.

Machismo

Só que N. Lima não se deu muito bem ao criticar as ações para mulheres em Rio Branco, rechaçando, diante da secretária municipal da Mulher, Lidiane Cabral, que não existe machismo no Acre. A secretaria usou números oficiais para chancelar o que falou. N. Lima quieto ficou.

Silêncio

Interessante como depois que pelo menos 15 pessoas foram indiciadas no caso Telexfree os defensores ferrenhos da empresa desapareceram. Principalmente seus advogados locais.