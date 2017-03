Mulher Cidadã: Um projeto que leva cidadania a acreanas

Melhorar a qualidade de vida das mulheres que residem na zona rural e em áreas de difícil acesso, oferecendo serviços de saúde, cidadania, economia, segurança pública e justiça. Foi com esse objetivo que o governo do Acre idealizou o projeto Mulher Cidadã.

Em três anos de atuação, já foram realizados mais de 24 mil atendimentos às mulheres que residem nos locais mais diversos do estado, inclusive áreas de difícil acesso.

Idealizado pelo governador Tião Viana e executado pelo gabinete da vice-governadora Nazareth Araújo, o Mulher Cidadã também tem conseguido aumentar a segurança jurídica das mulheres em situação de risco e vulnerabilidade.

De acordo com Nazareth Araújo, a ação chama atenção também por estar conseguindo fortalecer o processo de autoestima das mulheres.

“Tudo isso graças aos mais variados serviços de atendimento especializado, que possibilitam identificar, orientar e solucionar casos de violência contra a mulher. O projeto tem feito com que as mulheres compreendam o processo de violência e saibam onde e como procurar ajuda”, destacou a vice-governadora.

Bons resultados

O Mulher Cidadã tem conseguido, nas 15 edições já realizadas, aumentar a segurança jurídica da mulher e permitido o acesso ao mercado de trabalho e inclusão socioprodutiva da mulher.

Entre os objetivos do projeto está o de reduzir os índices de violência contra a mulher, de gravidez na adolescência, de risco de morte materna, do índice de mortalidade infantil e de redução do índice de abuso e exploração sexual infantil.

“E no mês das comemorações do Dia Internacional da Mulher, o Mulher Cidadã representa uma inovação no atendimento às mulheres. Daí a importância da construção e implementação de políticas públicas que garantam a autonomia das mulheres e lhes possibilite livrar-se das situações de opressão e violência”, disse a vice-governadora.

Gravidez na Adolescência e Drogadição

O tema gravidez na adolescência e drogadição também é trabalhado no Mulher Cidadã.

Uma equipe multiprofissional trabalha com palestras e rodas de conversa, para orientar sobre a gravidez na adolescência.

A mesma temática aborda o uso de drogas e os efeitos nocivos à saúde e à vida. Esse trabalho é direcionado aos adolescentes e seus responsáveis.

Pequenos negócios

O empreendedorismo é também incentivado entre as mulheres, com oferta de cursos profissionalizantes, equipamentos de trabalho e orientação de mercado.

Em todas as edições do Mulher Cidadã, são realizadas as feiras da economia solidária, a fim de divulgar os trabalhos das mulheres. Ao mesmo tempo, o projeto busca identificar, entre as mulheres da comunidade, novas áreas de interesse em formação e pequenos negócios.

Uma das beneficiadas com as ações do projeto foi Francisca da Silva, que destacou estar entre seus sonhos o de adquirir uma casa própria com a renda dos pequenos negócios.