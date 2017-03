Morreu esmagado por 6 toneladas de revistas pornôs

Um homem morreu após ser atingido por seis toneladas de revistas pornográficas em sua própria casa, em uma cidade do Japão. As publicações caíram em cima dele.

O solitário Joji, 50, foi esmagado pelas publicações e seu corpo permaneceu soterrado por seis meses. Segundo a polícia, o corpo dele só foi descoberto quando o proprietário do apartamento foi cobrar o aluguel que não estava sendo pago.

Quando chegou na casa, o proprietário, no entanto, não percebeu que havia um cadáver por lá. Foi só após a limpeza do local que o corpo de joji foi descoberto. Segundo os vizinhos, ele era um homem discreto e, por isso, não deram falta dele. De acordo com o jornal Daily Mail, ainda há a possibilidade de a vítima ter sofrido um ataque cardíaco.

Segundo as faxineiras, além de revistas, havia vários DVDs com vídeos eróticos e recortes de outras publicações. O homem foi levado para o Instituto Médico Legal e a polícia investiga o caso.

(Com informações de Daily Mail)