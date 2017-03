Rodada de quarta tem Fla, Palmeiras, Barcelona e muito mais

Preparem seus corações, pois a rodada desta quarta-feira (8) promete fortes emoções com muitos gols no Brasil e no mundo. Dois jogos geram grande expectativa hoje: a estreia do Flamengo na Libertadores e o desafio do Barcelona diante do inflamado PSG, na Liga dos Campeões.

O rubro-negro carioca estreia na competição continental em pleno Maracanã, onde recebe o San Lorenzo, da Argentina. Com Diego e Guerrero, a equipe de Zé Ricardo espera afastar a desconfiança do revés sofrido contra o Fluminense no último domingo.

Quem também estreia hoje na Liberta é o atual campeão brasileiro, o Palmeiras, que joga fora de casa contra o Atlético Tucumán, da Argentina.

Já na Europa, o jogão do dia será entre Barcelona e PSG. O time catalão perdeu por 4 a 0 no jogo de ida, em Paris, e agora tentará reverter esse placar na partida de volta, que acontece na Espanha. Se perder por três gols de diferença, o clube francês avança às quartas de final.

Além das competições continentais, o torcedor ainda tem uma Copa do Brasil com muitos duelos nesta quarta.

Confira abaixo os principais jogos da rodada desta quarta-feira:

LIGA DOS CAMPEÕES DA EUROPA

Borussia Dortmund x Benfica

Barcelona x Paris Saint-Germain

TAÇA LIBERTADORES DA AMÉRICA

Godoy Cruz x Atlético Mineiro

Sport Boys x Libertad

Flamengo x San Lorenzo

Atlético Tucumán x Palmeiras

CAMPEONATO ESPANHOL

La Coruña x Betis

CAMPEONATO INGLÊS

Manchester City x Stoke City

COPA DO BRASIL

São Paulo x ABC

Goiás x Cuiabá

Joinville x Gurupi

Boavista x Sport Recife

Murici x Cruzeiro

Sampaio Corrêa x Internacional de Porto Alegre