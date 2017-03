Polícia Militar evita roubo a caminhão de refrigerantes

Homens da Rádio Patrulha (RP) do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) evitaram na manhã desta terça-feira, 07 de março, um roubo a um caminhão de refrigerantes no loteamento Praia do Amapá, localizado na região do 2º distrito da capital. Na ação policial foi preso Mirlerson Nascimento da Silva (23 anos) e apreendido uma arma de fogo.

Segundo informações dos policiais, eles foram acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para averiguar uma denúncia anônima, que na localidade um cidadão estaria em posse de uma arma de fogo. Após o recebimento da ocorrência, em menos de dois minutos a guarnição chegou ao endereço repassado.

O suspeito ao notar a presença policial, tentou se evadir pulando cercas das residências do bairro, mas foi detido pela ação imediatamente da guarnição. Na busca pessoal foi encontrada em posse de Mirlerson uma escopeta calibre 20. Questionado sobre a posse da arma, o abordado informou que iria utilizá-la para o cometimento do roubo ao caminhão de uma empresa de refrigerantes.

Diante dos fatos, a guarnição deu voz de prisão a Mirlerson e o conduziu para Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Assessoria PMAC