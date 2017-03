Em Cruzeiro do Sul nível do Rio Juruá continua baixando

Apesar das últimas chuvas em Cruzeiro do Sul, o nível do Rio Juruá continua reduzindo. Segundo a Defesa Civil do Estado, o manancial registrou na manhã desta quarta-feira, 8, a cota de 13,42 metros.

Mesmo com a vazante do rio, os moradores dos bairros afetados pela cheia permanecem em locais seguros. Ao todo, 68 famílias cruzeirenses se encontram fora de suas casas.

Do total, 30 delas fazem uso do benefício do aluguel social, outras dez estão hospedadas na casa de parentes e 28 foram acomodadas em abrigos públicos instalados pela prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Defesa Civil segue monitorando a situação (Foto: Onofre Brito/Secom)

Nove bairros foram atingidos pelas águas: Várzea, Miritizal, Boca do Moa, Manoel Terças, Cruzeirinho, Olivença, Lagoa, Beira Rio e Saboeiro.

O governo do Estado, por meio da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, e Prefeitura de Cruzeiro do Sul seguem monitorando a situação e prestando socorro às vítimas da alagação do Rio Juruá.

Tempo

Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), a previsão para hoje é de tempo instável em todo o estado. A circulação do vento em altos níveis da atmosfera favorece a organização de áreas de instabilidade, resultando em céu nublado e encoberto.

O sol aparece pouco durante o dia, havendo possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas a qualquer hora. Já para o oeste do Acre, a previsão é de grandes volumes de chuvas.