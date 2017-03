FIEAC: Empresários participam do 1º Diálogo da Rede Sindical

A Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) participou, na tarde da última terça-feira, 7, do 1º Diálogo da Rede Sindical, uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com as demais federações estaduais. O evento, que foi transmitido por videoconferência para todo o país, teve por objetivo fortalecer a atuação coordenada das entidades de representação da indústria.

Para o presidente da FIEAC, José Adriano Ribeiro, o momento é de reflexão, introspecção e avaliação que os empresários precisam ter. “Sabemos que esse ano será bem difícil, mas ao mesmo tempo será um ano que traz uma promessa de retomada de crescimento, e os únicos atores capazes de transformar isso em realidade são os empresários”, destacou.

O Diálogo foi aberto pelo diretor de Políticas e Estratégia da CNI, José Augusto Coelho Fernandes, que também fez um balanço das oportunidades para atuação coletiva das entidades. A apresentação do cenário econômico coube ao gerente-executivo de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco, e o cientista político Luciano Dias, diretor da CAC Consultoria Política, traçou um panorama do cenário político. A gerente-executiva de Desenvolvimento Associativo da CNI, Camilla Cavalcanti, apresentou as ações planejadas para a Rede Sindical da Indústria em 2017.

A visão dos empresários

“É importante este tipo de evento que a CNI promove, juntamente com a FIEAC e os sindicatos, no sentido de nos orientar sobre as perspectivas para o setor industrial. Esse esforço que as instituições fazem para unir os segmentos em prol do crescimento e do fortalecimento da nossa economia é de grande importância e nós, do setor de confecção, nos sentimos confortados em saber que podemos contar com esse tipo de apoio e subsídio para estarmos sempre preparados e em condições de competitividade” Ray Holanda – presidente do Sincon

“O encontro foi muito bom e hoje temos uma visão real de onde estamos, de como a economia está, e de quais são as projeções para o futuro, assim os empresários conseguirão se planejar melhor dentro das previsões feitas. Sabemos que as perspectivas são boas, porém o desafio é grande até a realidade de um futuro melhor e de uma economia mais estável acontecer” Abraão Figueiredo – empresário

“Para mim foi surpreendente, muito interessante. Estamos atento ao dia a dia da empresa, aos problemas, as estratégias de curto e médio prazo, e quando paramos um pouco para pensar, isso ajuda a fazer um exercício mental, para avaliar onde estamos investindo e o que está acontecendo ao nosso redor. É bom ver um cenário diferente, estratégias políticas nacionais, conhecimento é sempre muito válido. Para nós, que sempre buscamos estratégias de como conduzir um negócio, é fundamental ter a visão de outros profissionais. O associativismo é muito importante, tem empresários que tiram parte de seu tempo para cuidar do associativismo, para dar condições para que outros empresários tenham essa informação” Paulo Santoyo – empresário

“A iniciativa da CNI em compartilhar com suas bases, no caso as federações e sindicatos, é excelente. Porém, na minha visão, foi colocado apenas tópicos. Acredito que seria bem mais produtivo se escolhermos um tema para discutir com mais profundidade, principalmente no que diz respeito aos aspectos econômicos” Jorge Thomaz- empresário

“Na minha opinião foi ótimo. Os temas que mais gostei e que é muito importante para o país é a reforma da previdência e tributária. Se conquistarmos isso, sairíamos dessa crise” José Afonso Boaventura – presidente do Sindgraf

“O diálogo foi muito produtivo, porém foi muito abrangente. Falaram da economia, das perspectivas para o setor florestal, das reformas previdenciárias e trabalhistas, assuntos muito pertinentes e que os empresários precisam estar inteirados e saber qual a posição desses profissionais da CNI, pessoas que tem um conhecimento e que acompanham de perto essa movimentação de propostas. Acredito que tem que limitar o assunto e trazer um pouco mais para a nossa realidade, porque eles tentaram abranger tudo e não deram um caminhamento pontual” Adelaide de Fátima – presidente do Sindusmad