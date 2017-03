PM recuperam veículo e apreendem armas no 2º distrito

Policiais militares do segundo batalhão de Polícia Militar (2º BPM), recuperaram na noite de terça feira, 07, um veículo roubado, três armas de fogo e prenderam os supostos envolvidos.

Guarnições que atuam no segundo distrito de Rio Branco receberam ocorrência por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), que indivíduos estavam na região com um veículo roubado. Realizando buscas, os militares encontraram o veículo Ford Focus, cor preta, no bairro Taquari.

Ao verificar o veículo a guarnição percebeu que um outro carro se aproximou do local e, ao perceber a presença dos policiais, se evadiu rapidamente.

Guarnições da unidade realizaram o acompanhamento, conseguindo fazer a abordagem ao veículo. No interior dele foi encontrado uma arma de fogo. A guarnição conduzia os três ocupantes do carro à delegacia quando recebeu do Ciosp o endereço de outro suposto participante do crime e, ao averiguar o local, encontrou o agente com pertences do proprietário do veículo roubado e um revólver 38.

Em conversa, o envolvido citou outro suspeito e local onde estava escondido. O indivíduo não foi encontrado no local indicado, porém os militares encontraram a terceira arma de fogo, pertencente ao proprietário do veículo recuperado.

Os militares entregaram todos os envolvidos na ocorrência, juntamente com as armas e o veículo na delegacia de flagrantes, para as providências cabíveis.

Assessoria PMAC