Aposta de MG leva sozinha R$ 58 milhões da Mega-Sena

O sorteio do concurso 1910 da Mega-Sena, ocorrido na noite desta quarta-feira em Serra Negra (SP), teve um “sortudo (a)” acertador das seis dezenas. Uma única aposta feita em Conceição do Pará, em Minas Gerais, embolsou sozinha o prêmio de quase R$ 60 milhões, que já é o maior do ano de 2017 – a premiação estava acumulada há sete sorteios.

06 – 09 – 15 – 22 – 39 – 48

A Caixa Econômica Federal informou também que 219 apostas acertaram cinco números e levaram com isso R$ R$ 19.333,81 cada uma. Já a quadra pagou R$ 559,23 para cada uma das 10.816 pessoas que acertaram 4 dezenas. A arrecadação total atingiu mais de R$ 73 milhões. O próximo prêmio, que será sorteado no sábado (11), pode pagar R$ 3 milhões.

Quem pretende levar os R$ 3 milhões no próximo concurso pode fazer as apostas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do País. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do Brasil.