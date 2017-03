Tião Viana acompanha evolução positiva de acreano com síndrome rara em SP

“Manter o mais alto respeito pela vida humana desde sua concepção.” Este é o juramento que, como médico e governante, Tião Viana carrega como prioridade em sua gestão na defesa pela vida humana.

Nesta quarta-feira, 8, o governador esteve no Hospital das Clínicas (HC) de São Paulo, para acompanhar a evolução do tratamento de Vinícius Afonso Maia, 13 anos, transferido para a unidade hospitalar em janeiro, via Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pelo Tratamento Fora de Domicílio (TFD), para tratamento urgente de uma síndrome rara.

Dois meses após a transferência, a boa notícia é de que o jovem acreano já passou por uma cirurgia cerebral em janeiro e está respondendo positivamente ao tratamento médico no HC de São Paulo.

“Agradeço a Deus, ao governo, à equipe medica do HC de São Paulo e a toda a equipe da Regulação do Acre, que nunca se negou a nos ajudar, garantindo agilidade para trazer meu filho para cá via UTI. Da maneira que ele chegou para a forma como está hoje, a gente nota a evolução do tratamento”, contou Isabel Afonso, mãe do paciente.

Antes da transferência, Vinícius esteve internado durante três meses na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança, em Rio Branco.

Durante esse período, recebeu todo o acompanhamento necessário por parte dos profissionais da rede pública de Saúde do Estado.

Constatada a gravidade da doença, o setor de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) iniciou buscas avançadas por vagas nos hospitais do Brasil, o que resultou de imediato na transferência do caso para o HC de São Paulo, que com recursos, estrutura e equipe médica especializada trata o caso com a mais ampla eficiência.