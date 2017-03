Mulheres no Parque é sucesso no Horto Florestal: mais de 600 atendimentos

A programação do projeto Mulheres no Parque termina nesta quinta-feira, 10, no Horto Florestal e está sendo avaliado como sucesso absoluto de público: desde que iniciou, na terça-feira, 7, já atendeu mais de 600 mulheres usuárias do Horto Florestal, servidoras e colaboradoras da Prefeitura de Rio Branco com ações de saúde, esporte e lazer com parte das atividades do Mês da Mulher. “O balanço que fazemos até agora é bastante positivo”, disse Lidianne Cabral, secretária-adjunta de Políticas para Mulheres de Rio Branco.

Junto com o secretário de Meio Ambiente, Aberson Carvalho, recebeu a vice-prefeita Socorro Neri durante visita ao Mulheres no Parque. Nesta quarta-feira a Fundação Garibaldi Brasil exibiu o documentário “Vamos parar de assédio”, que traz uma série de depoimentos de mulheres que sofreram assédio sexual.

A programação continua nesta quinta-feira com atividades lúdicas e será finalizada com muita música com um Sarau de Mulheres no final do dia.