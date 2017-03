Quadrilha é presa pela Polícia Militar com arma de fogo e drogas na Baixada da Habitasa

Policiais do Primeiro Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam na madrugada desta quinta-feira, 09, seis pessoas na Rua Peru, bairro Baixada da Habitasa, acusadas de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com os militares, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando avistou dois homens comercializando entorpecentes. Ao tentar abordá-los ambos adentraram em uma residência, mas foram acompanhados e presos com uma pequena quantidade de drogas. No local ainda estavam mais dois homens e duas mulheres que também foram presos.

As buscas continuaram e no interior da casa foram apreendidas 79 trouxinhas de merla (derivado de cocaína), 39 trouxinhas de cocaína, 32 barras de substancia entorpecente aparentando ser maconha, e ainda foi apreendida uma arma de fogo tipo escopeta calibre 32 com três cartuchos intactos.

O grupo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Flagrantes (Defla), para as providências cabíveis ao fato.

Assessoria PMAC