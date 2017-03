Prefeitura inicia neste sábado ações do programa Saúde na Comunidade etapa Rural e Ribeirinha 2017

A Prefeitura de Rio Branco-AC, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia neste sábado, 11, a primeira edição de 2017 do Programa Saúde na Comunidade, que se estenderá até abril nas comunidades rurais/ribeirinhas do Riozinho do Rola e seus afluentes. O prefeito Marcus Alexandre fará o lançamento do programa na comunidade Barro Alto às 7 horas da manhã.

Além do Barro Alto, comunidades como Cajazeira, Vai-se-ver, Cumaru, Centro de Florestania, São Francisco do Espalha, Passagem, Projeto Oriente, Boca do espalha e Macapá, serão atendidas, beneficiando 2.400 famílias.

Os profissionais vão percorrer as comunidades em barcos e farão os atendimentos em escolas e outros locais públicos. A equipe contará com cinquenta e cinco profissionais, incluindo médicos, enfermeiros, cirurgiões dentistas, auxiliares de saúde bucal, técnicos de enfermagem e equipe de apoio.

Serão ofertados atendimentos odontológicos, com extração e restauração, consultas médicas e de enfermagem, pré-natal, planejamento familiar, coletas de exame de PCCU, teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatites. Serão disponibilizados ainda exames de Malária e Leishmaniose e educação em saúde, além de imunização e oferta de medicamentos.

Levando a saúde às localidades mais distantes

Seringais, vilas e colônias distantes da capital, mas que fazem parte de Rio Branco, não foram esquecidas pela gestão municipal, que chega com serviços de saúde em locais de difícil acesso por meio dos Programas Saúde na Comunidade – Etapa Rural e Ribeirinha e Prefeitura na Comunidade nas áreas urbanas e rurais.

Em quatro anos, 33.972 pessoas foram atendidas e 200.159 procedimentos – consultas, vacinas e exames – realizados em 27 edições do programa Prefeitura na Comunidade e 100 edições do Saúde na Comunidade. Em barcos ou carros, as equipes levam medicamentos e material como cadeiras odontológicas e macas, que permitem atendimento em escolas e outros espaços públicos.

Locais distantes e de difícil acesso, como a Boca do Espalha, Comunidade Macaúba, no Riozinho do Rôla, que fica a três dias de barco de Rio Branco, receberam a equipe do Programa Saúde na Comunidade. Rosângela Farias, que coordenou a área Técnica da Zona Rural da SEMSA, durante sete anos, diz que em muitos locais o acesso só é possível de barco, “por isso em épocas de cheia ou seca dos rios e igarapés é difícil chegar a muitos lugares, mas o prefeito Marcus Alexandre também abriu e melhorou muitos ramais, o que facilitou nosso trabalho”, conta Rosângela, citando o ramal da Boca do Espalha, que agora possibilita a chegada das equipes por terra, em cerca de quatro horas de viagem.

Da Assessoria