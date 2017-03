Confira o que abre e o que fecha no feriado do Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher é celebrado no dia 8 de março, mas no Acre, a comemoração da data foi alterada para esta sexta-feira (10). Por isso, os acreanos devem ficar atentos aos horários especiais de atendimento nas secretarias públicas, bancos, shopping, Correios e estabelecimentos comerciais durante o feriado.

O atendimento nas repartições estaduais e do município de Rio Branco vai ser suspenso nesta sexta e as atividades retornam normalmente na segunda (13). O mesmo ocorre no Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC) e na Central de Serviço Público (OCA).

A assessoria de imprensa da prefeitura da capital informou que, apesar de não haver expediente em nenhuma das secretarias municipais, ocorre nesta sexta (10) a inauguração da Escola Menino Jesus, no Centro da cidade, que passava por reformas.

Hospitais e unidades de saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (Upa) e Hospital de Urgência e Emergência (Huerb) seguem funcionando normalmente, as demais unidades de saúde de Rio Branco serão fechadas. O Centro de Integrado de Operação de Segurança Pública (Ciosp) também funciona normalmente no feriado.

Bancos

O Sindicato dos Bancários do Acre (Seeb-Ac) informou que as agências bancárias não vão abrir as portas nesta sexta (10). O serviço volta ao normal na próxima segunda (13). Já as agências da Caixa Econômica Federal, devido ao pagamento das contas inativas do FGTS, vão abrir neste sábado (11).

Correios e comércio

Os Correios não irão funcionar na sexta (10). O atendimento volta na segunda (13). De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, o Centro de Entregas dos Correios, que funciona na Via Verde, vai abrir normalmente no sábado (12), após o feriado de sexta.

De acordo com a Associação Comercial do Acre (Acisa), na sexta-feira (10) o comércio deve funcionar normalmente em Rio Branco. Como se trata de ponto facultativo, fica a critério de cada comerciante se vai abrir ou não.

Shopping

Durante o feriado do Dia da Mulher, as lojas e a praça de alimentação do Via Verde Shopping abrem de 10h às 22 normalmente, na sexta-feira (10). Dos dias 10 a 12 de março ocorre a feira de flores, das 10h às 22h; nos dias 11 e 12, a programação do shopping conta com a feira de artesanato e no dia 12, vai ter a apresentação do conto “A Cigarra e a Formiga” às 16h.