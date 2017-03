Desembargador concede liminar que mantém concursos públicos do Estado

O desembargador Pedro Ranzi concedeu ontem decisão liminar em pedido da Procuradoria Geral do Estado e autorizou a manutenção dos concursos públicos nas áreas de saúde, educação e segurança que haviam sido suspensos por determinação do Tribunal de Contas do Estado. Na liminar, o relator do processo entendeu que a decisão da conselheira Malu Gouveia, extrapolou a competência do TCE ao se posicionar sobre atos privativos do governador do Estado.

Diz o desembargador em sua liminar: “Como se nota, em juízo de cognição não exauriente, tenho que o Tribunal de Contas do Estado do Acre extrapolou a sua competência quando, em medida cautelar e a míngua de qualquer manifestação da Assembleia Legislativa, determinou que o impetrante se abstivesse de convocar a abrir concurso público para a renovação e incremento de seus quadros funcionais”, escreveu o magistrado.

Para o relator. A medida liminar é fundamental para garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais nas áreas de saúde, educação e segurança em todo o estado. Desta forma, o governo do Acre está autorizado a seguir com os processos seletivos abertos para a seleção de servidores.