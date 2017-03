Caixa abre amanhã com horário estendido para pagar FGTS

pagamento das contas inativas do FGTS está disponível a partir de hoje, 10, para as pessoas que nasceram em janeiro e fevereiro que possuem conta na Caixa e/ou possuem o cartão cidadão. No Acre, 8,2 mil trabalhadores poderão realizar o saque neste primeiro lote, o que deve injetar cerca de R$ 6.5 milhões na economia acreana.

Com o fechamento dos bancos devido ao feriado estadual, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, os trabalhadores que não puderem efetuar o saque nos caixas eletrônicos terão que procurar as agencia do banco no sábado ou durante os dias da semana.

Todas as agências abrirão neste sábado das 9h às 15h e funcionarão ainda em horário estendido nos dias 13 e 14 de março. Ou seja, na segunda-feira e terça-feira as agências da Caixa fecharão às 15h.

O Superintende Regional da Caixa no Acre, Marcio Fiod relata que as pessoas poderão realizar o saque até o dia 31 de julho deste ano e que não há necessidade de uma corrida as agências.

Os saques são permitidos pela Medida Provisória 763/2016, que libera o pagamento do FGTS aos trabalhadores que foram demitidos por justa causa ou pediram demissão até o dia 31 de dezembro de 2015. No Acre, estão apitos a receber o dinheiro das contas inativas 53,8 mil trabalhadores. A soma de todos o saques equivale a R$ 44,5 milhões.

Para atender a demanda destes trabalhadores, a Caixa abrirá aos sábados uma vez ao mês até julho, e ainda abrirá durantes três dias da semana em horários estendido, excepcionalmente para atender as pessoas que têm direito de receber alguma quantia das contas inativa.

BRASIL

Em todo país mais de 4,8 milhões de brasileiros têm direito ao saque a partir de março. O valor total disponível para saque nesse mês ultrapassa R$ 6,96 bilhões e equivale a 15,9% do total disponível.

Cerca de 1,65 milhão de trabalhadores receberão automaticamente o crédito em suas contas na CAIXA no dia 10 de março. Mais de 1,2 milhão poderá sacar utilizando Cartão Cidadão no autoatendimento, lotéricas e Correspondentes CAIXA Aqui. Os demais trabalhadores deverão sacar seus recursos nas agências da CAIXA.

Canais de pagamento e documentação:

Valores até R$ 1.500,00 podem ser sacados no autoatendimento, somente com a senha do Cidadão. Para valores entre até R$ 3.000,00, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes CAIXA. Acima de R$ 3.000,00, os saques devem ser feitos nas agências CAIXA.

Para facilidade no atendimento, os trabalhadores devem sempre ter em mãos o documento de identificação e Carteira de Trabalho, ou outro documento que comprove a rescisão de seu contrato. Para valores acima R$ 10 mil é obrigatória a apresentação de tais documentos.

Canais exclusivos e adesão ao crédito em conta:

Para saber se tem direito ao saque o trabalhador pode acessar o site www.caixa.gov.br/contasinativas, ou ligar para o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo 0800 726 2017. Pelos dois meios é possível saber se a conta vinculada está apta para recebimento do valor disponível para saque, além de informações sobre os canais de pagamento.

Para realizar a consulta do saldo no 0800 ou no site, o trabalhador deve informar seu nú- mero de CPF e PIS/PASEP (NIS). Nesses canais, o trabalhador pode, inclusive, indicar que deseja receber o crédito em uma de suas contas na CAIXA.

Natan Peres