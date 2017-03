César Messias ataca proposta de Reforma da Previdência

O deputado César Messias (PSB-AC) assumiu ontem, na Tribuna da Câmara Federal, a posição contrária à aprovação da proposta de reforma da Previdência do governo Temer. Nota Oficial divulgada pelo diretório estadual do partido e assinada por César Messias e por Rivamar Guedes da Silva, presidente estadual do PSB, define a proposta como uma “traição ao trabalhador, por subtraí-lo de direitos históricos conquistados com o apoio da sociedade brasileira”.

Diz a nota oficial, ainda, que entre os anos de 2014 e 2015, enquanto o país pagou R$ 130 bilhões a mais de dívidas externas, o custo com a Previdência cresceu em R$ 6 bilhões, ou 5% do total.

Em seu discurso na Câmara Federal, o deputado acreano mostrou que sua posição é coerente com o pensamento do partido, em especial com a análise feita no boletim Conjuntura Brasil nº 05, publicação da Fundação João Mangabeira, órgão oficial de estudos do PSB. O deputado havia externado sua posição em palestra do professor César Benjamim, que traçou um histórico da situação da previdência social no país.

O PSB, com o aval do deputado César Messias considera inaceitável a equiparação do direito à aposentadoria entre homens e mulheres; a integralidade da aposentadoria com 49 anos de contribuição; o desmonte da aposentadoria rural, de professores e de categorias profissionais de risco; a insegurança jurídica decorrente das regras de transição propostas; o achatamento dos valores das aposentadorias; e a desvinculação das pensões e benefícios assistenciais do salário mínimo.