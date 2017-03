Coluna Bom Dia

Liminar

Uma liminar concedida pelo desembargador Pedro Ranzi restaurou a normalidade na questão dos concursos públicos do Governo do Estado. A situação era esdrúxula: exigia-se a demissão de servidores irregulares e não se permitia a realização de concursos públicos para a substituição e ampliação dos serviços.

Zelo

O TCE agiu, diga-se de passagem, com o zelo que é a marca daquela corte, mas excedeu-se no limite em que a liminar apontou. Não cabe esse tipo de controle, especialmente em situação de emergência.

Vitória

Foi uma grande vitória da Procuradora Geral do estado, Lídia Soares e sua equipe, que apresentaram os argumentos necessários para a tomada de posição corajosa e serena do desembargador Pedro Ranzi, experiente e moderado.

Lá e cá

O que vale para o Estado vale também para os municípios. Uma coisa deve ser o controle de cargos de confiança e funções políticas, outra a contratação de servidores concursados para serviços fundamentais.

Cruzeiro

Em Cruzeiro do Sul, por exemplo, a situação é crítica, o ano letivo não pode começar por falta do pessoal da Educação, com o concurso e contratação suspensos. Nesse caso, a função do TCE e outros órgãos fiscalizadores não pode ser dizer apenas que não pode, mas, principalmente, como pode. Um trabalho educativo.

Cabide

É óbvio que o controle é necessário para que os concursos não se transformem em cabides de emprego. Mas sem extremismos e com muito diálogo de parte a parte.

BR-317

Dentro de 60 dias, no máximo, o Ministério dos Transportes e o Dnit devem liberar o edital para a recuperação completa da BR-317, incluindo o problemático trecho de Rio Branco a Boca do Acre.

Índios

Até mesmo o trecho em terras indígenas deve ser objeto de melhoria, para atender às necessidades dos produtores desse importante eixo de desenvolvimento.

Reunião

Enquanto isso, uma reunião de alto escalão está marcada para a próxima semana, em Brasília, entre representantes do Ministério dos transportes, Dnit, empreiteiros do consórcio vencedor das obras da BR-364 e o senador Gladson Cameli.

Início

Na reunião deve ser definido o cronograma final da recuperação da BR-364, cujas obras estão certas de começar no dia 15 de maio. Espera-se que esse seja o prazo final. Há urgência absoluta nessa obra.

Buiada

Bala na agulha para fazer o serviço a empreiteira líder do consórcio tem. Hoje ela é a maior cliente do Dnit com uma carteira de obras em valor superior a R$ 1,7 bilhão.

Equipamentos

O Governo do Estado entregou a produtores e associações do Alto e Baixo Acre insumos, equipamentos e implementos agrícolas no valor de mais de R$ 5 milhões, para estimular a produção rural e familiar. Um grande investimento.

Contrapartida

A contrapartida dos produtores vai integrar o Fundo Agropecuário Estadual. O governo continua apoiando a produção rural.

Ministro

A visita do ministro Blairo Maggi ao Acre deve ser encarada mais como um gesto de cortesia ao senador Gladson Cameli do que efetivamente uma viagem de trabalho. Será importante pela oportunidade de um contato com a classe produtiva, com empresários, mas pouca coisa a mais.

Agenda

A verdadeira agenda do ministro vai acontecer em Porto Velho, para onde segue depois de Rio Branco, onde lança o programa Agro +, que visa desburocratizar o crédito e o apoio ao agronegócio.

Grana

Um projeto também cheio de boas intenções, mas como tudo nesse país, condicionado à dura liberação de dinheiro. Muito gogó e pouca grana.

Razão

Maggi concentra em Rondônia grande parte de seus negócios, incluindo a hidrovia do Madeira. Por isso, será quase uma ação entre amigos.

Fora

Por essas e outras que o Governo do Estado deve ficar de fora desse encontro, mandando apenas representantes para ajudar no que puder.

Sudam

Para os empresários acreanos, um dos maiores interesses da visita pode estar na presença do superintendente da Sudam, o acreano Paulo Roberto Correia. Ele propõe a transformação do órgão, praticamente a criação de uma nova Sudam, mais ligada aos interesses dos produtores da Amazônia como um todo. Toda a força para que consiga.

Compromisso

Colocando em prática o seu discurso de posse, a presidente do TJAC, desembargadora Denise Bonfim, tem honrado o compromisso de valorizar os servidores da Justiça estadual. Nesse sentido, embora há pouco mais de um mês à frente da Instituição, tem envidado esforços para garantir os direitos desses profissionais.

Antigos anseios

Decisões relevantes, como adicional de especialização, readequação de jornada de trabalho e funções gratificadas, demonstram o reconhecimento dos servidores como protagonistas da Justiça Acreana, e contemplam antigos anseios da classe.

Sena Madureira

Ainda da Justiça, no início desta semana, o juízo Cível da Comarca de Sena Madureira editou recomendação ao Instituto Socioeducativo do Acre para implementação, no prazo de 30 dias, no âmbito do Centro Socioeducativo Purus, processo de separação de menores infratores em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração praticada.

Fora facção

A recomendação considera que o critério de separação atual, de segregação por pertencimento à facção criminosa joga por terra os escopos de ressocialização, em flagrante desobediência às diretrizes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Por enquanto, a matéria não necessita de decisão judicial. Espera-se!

Divisão

Esse negócio de dividir prisão por facção é um contrassenso e, ao mesmo tempo, um cuidado extra. O Estado não pode dar guarida às organizações criminosas, mas também não pode deixar que internos ou detentos se matem.

Senador Guiomard

No início da semana, a Promotoria de Justiça Cível de Senador Guiomard conseguiu a suspensão dos efeitos jurídicos do decreto que nomeou diversos servidores no município em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Herança-problema

Na mesma ação, assinada pela promotora de Justiça Eliane Misae Kinoshita, foi requerida a declaração de nulidade do decreto, da nomeação de servidores e de eventuais posses e exercícios dele decorrentes. Mais uma herança-problema para o prefeito André Maia, que é mais uma vítima das ações desastrosas de seu antecessor.

Desconto

Março é o mês da contribuição sindical dos trabalhadores. Todos os empregados, sindicalizados ou não, são obrigados a contribuir com o equivalente a um dia de trabalho. O desconto é feito pela empresa diretamente na folha de pagamento entregue em abril.

Finalidades

Esse recurso recolhido dos trabalhadores é usado para duas finalidades. A principal é a transferência às instituições sindicais, que usam o dinheiro para manter suas atividades. Uma pequena parte é destinada ao Ministério do Trabalho, para ajudar nos pagamentos de seguro-desemprego e abono salarial.

Novidade

Nada disso é novidade, o que tem de novo é que, a partir deste ano, os servidores públicos de prefeituras, estados e do Governo Federal também serão obrigados a contribuir. Os valores são os mesmos aplicados aos trabalhadores da iniciativa privada.

Licenças

Nem bem começou o ano letivo (interrompido em uma semana pelo carnaval) nada menos que 50 portarias concedendo licença-prêmio de três meses a professores foram publicados no Diário Oficial de ontem. Será que isso é feito com planejamento?

Madeira

Talvez pior para os acreanos que uma cheia do Rio Acre seja a do Rio Madeira. E o nível do rio que corta a BR 364 está subindo nos últimos dias. Tanto que famílias de vários bairros foram alertadas pela Defesa Civil Municipal de Porto Velho a saírem de suas casas, onde o risco de inundação é grande. Autoridades continuam garantindo que não afeta a estrada. Será?

Aparências

Os políticos brasileiros não tem jeito. Agora estão dizendo que a Justiça do Trabalho não deveria nem existir ou que o STF está criminalizando as doações eleitorais. Estão cantando de galo sobre uma justiça que aparenta fragilidade. Às vezes, as aparências enganam…

Dura

A resposta dos juízes do Trabalho foi dura. Para conter os direitos dos trabalhadores, está valendo tudo. Um atraso de cem anos, pelo menos. Querem voltar à era pré-Vargas.

Feriado

O Acre é um dos poucos estados que comemora o Dia da Mulher com feriado. Nada contra as mulheres, muito ao contrário, o feriado é merecido, mas que não se entende é porque esse feriado local se estende às agências bancárias, se a data é regionalizada. Muitos prejuízos, já que o comércio funciona normalm