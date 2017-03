Em visita a bairros da Baixada, prefeito Marcus Alexandre programa ações de melhoria viária e limpeza

O prefeito Marcus Alexandre, que chegou às 06h30min da manhã desta quinta-feira (9) na Baixada, percorreu os bairros da Pista, Glória, Boa União e Bahia Nova, verificando demandas apresentadas pelas lideranças comunitárias e parlamentares com base naquela Regional, como o vereador Railson Correia e o deputado Raimundinho da Saúde.

O grupo andou durante duas horas em ruas, becos, passarelas e margens de córregos verificando e avaliando a necessidade de cada serviço apontados pela comunidade, como demandas de recuperação da malha viária, revisão em dispositivos de drenagem e limpeza de igarapés e córregos.

Com relação às ruas, o prefeito determinou que a partir da próxima segunda-feira, 13, a EMURB inicie um circuito nas localidades, executando a operação tapa-buracos, com prioridade para as ruas Rádio Farol, Mem de Sá, Novo Horizonte, 15, São Francisco e Blumenau. Haverá também a instalação de linhas de drenagem com bocas de lobo, para evitar que águas da chuva invadam casa e quintais, como ocorre atualmente em algumas vias.

Já a SEMSUR começa na terça-feira, 14, a limpeza e desobstrução de todos os igarapés e córregos da região da Baixada. Trabalho realizado também de forma preventiva para evitar alagamentos de ruas e quintais.

O prefeito Marcus Alexandre alertou para a necessidade de manter o ritmo de trabalho, principalmente neste momento. “Estamos na reta final do período de chuvas e não podemos descuidar dos serviços. Aqui nesses bairros da Baixada vamos atuar por meio da SEMSUR e EMURB na recuperação das vias e dispositivos de drenagem e deixar os córregos limpos e desobstruídos evitando que eles transbordem e causem transtornos para os moradores. Fazemos isso nos 80 principais igarapés da cidade”, completou o prefeito.

Para as lideranças comunitárias, a intervenção rápida do prefeito faz toda a diferença. Eliane Rêgo, presidente da Associação de Moradores do Bairro da Glória, diz que a atenção que Marcus Alexandre dá as comunidades é um diferencial na relação entre poder público e sociedade. “Nós do movimento comunitário nos sentimos prestigiados pelo prefeito, que vê os problemas de perto junto com a gente. Ele é um prefeito pé no chão e isso faz toda a diferença”.

O vereador Railson Correia, que é morador da Baixada, afirma que “este formato de gestão do prefeito Marcus Alexandre, de atender as demandas pessoalmente, é um sucesso e torna tudo mais fácil”. O deputado Raimundinho da Saúde, que também mora na Baixada, diz que os moradores gostam de ser ouvidos pelos engenheiros e pelo próprio Marcus Alexandre. “O prefeito como engenheiro vem com sua técnica e os moradores dão suas sugestões contando com suas experiências e tudo dá certo”, conclui.