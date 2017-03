OPUSJUS promove diversas ações comunitárias

Nas eleições de 2014 muitos ouviram falar de um grupo de amigos – dentre eles administradores, bancários, comerciantes, empresários, engenheiros, geógrafos, médicos e servidores públicos – que, bastante incomodados com o cenário politico no estado, decidiram tentar eleger alguém que os representasse na Assembleia Legislativa. O escolhido foi Edvaldo Almeida, muito mais conhecido como Nenem Almeida.

As pessoas que veem o Nenem hoje não conseguem nem imaginar a infância e adolescência cheia de privações que teve. Inicio difícil que forjou o caráter de um homem hoje realizado, ou quase realizado.

Infelizmente para aqueles que torciam pelo Nenem que cresceu, por pouco mais de 200 o representante da comunidade da Cadeia Velha não conseguiu se eleger. Mas para aqueles que imaginaram que ele desistiria, ao que parece, o Nenem cresceu ainda mais.

A derrota nas eleições fez com que o grupo passasse por uma reformulação na qual restou os mais dedicados. Há pouco mais de um ano esse grupo passou a se chamar de OPUSJUS que significa Organização Politizada Unidade Por Uma Sociedade Mais Justa. Aqueles que moram na capital acreana raramente conseguem sair de casa sem ver um carro adesivado com a logo do grupo.

O OPUSJUS, por meio da liderança do Nenem, tem promovido diversas ações comunitárias. Na ultima quarta-feira (08), o grupo decidiu ajudar o aulão de dança do professor Luã Chalub doando caixa de som, microfone e outros equipamentos. A aula é realizada na pracinha que fica embaixo da 4ª Ponte, que apesar de ficar na Cadeia Velha tem a participação de moradores de diversos bairros.

No passado, o Luã chegou a concentrar mais de 250 pessoas para a prática de atividade física. Na aula de reestreia, marcada as pressas pelo professor que foi surpreendido pela doação, já houve a presença de pelo menos 50 alunos. A programação ocorrerá das 19h as 20h30min todas as terças, quartas e quintas.

É por ações como essas que o OPUSJUS tem se destacado cada vez mais na sociedade acreana. Está ficando cada vez mais claro que o Nenem já começou seu treino para a revanche com as urnas em 2018.