Detran orienta alunos e comunidade com Operação Volta às Aulas

Com o início do ano letivo em várias escolas de Rio Branco o trânsito fica mais intenso nas vias próximas às instituições de ensino. Pensando na segurança, principalmente dos alunos, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) realiza a Operação Volta às Aulas.

“A ideia é conversar com alunos e demais participantes da comunidade escolar sobre a importância de tomar alguns cuidados nas vias públicas e garantir a segurança no trajeto de ida e volta à escola”, explica o diretor-geral do Detran, Pedro Longo.

Desde o primeiro dia de retorno às aulas, as equipes de educação do Detran estão atuando nas faixas de pedestres próximas às escolas, orientando sobre a segurança na travessia e sobre a necessidade de respeito para que o trânsito não se torne caótico, principalmente nos momentos em que os motoristas vão deixar e buscar os alunos.

“A atuação dos educadores torna o trânsito, além de mais seguro, menos estressante. Com essa orientação, a gente percebe que as pessoas acabam respeitando mais as faixas de pedestre e não estacionando em locais indevidos, o que permite melhor fluidez do trânsito nas proximidades do colégio”, avaliou o pai de um dos alunos do colégio Sesi, Gustavo Carniel.

Além de orientar a travessia, os educadores de trânsito conversam sobre a necessidade da utilização dos equipamentos de segurança para o transporte de crianças, os transtornos causados no trânsito por estacionar em locais indevidos e outros assuntos.