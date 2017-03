Governador entrega quadras esportivas e quer ver jovens realizando sonhos

O governador Tião Viana entregou hoje pela manhã mais três praças de esporte na cidade do Povo. Até maio deste ano, com as cinco praças já em funcionamento, serão completadas e entregues doze complexos poliesportivos no Conjunto, propiciando alternativas para verdadeira mudança de vida da juventude, dentro de um ambiente sadio e seguro,

As praças entregues ontem, que contemplam as quadras 10, 12 e 22, receberam os nomes de Copaíba, Ipê Amarelo e Ipê Branco, com um projeto arquitetônico e esportivo diferenciado e prático, que exige pouca manutenção e ao mesmo tempo oferece segurança e incentivo ao desporto e lazer. Os conjuntos são compostos por quadra esportiva de areia, playgrounds industriais, bancos, calçadas de passeio e academia. Até abril próximo, a previsão é entregar mais duas praças, que se somarão ao esforço de promover a prática esportiva, criar um ambiente de paz para a juventude deixando-a distante do mundo das drogas e da violência.

“Queremos 12 mil pessoas envolvidas na atividade do esporte aqui na Cidade do Povo. Estamos construindo um ambiente que representa sonhos, os nossos sonhos que estão sobre a juventude do Acre”, disse Tião Viana.

Nos novos espaços estão programadas atividades de cultura, lazer e qualidade de vida para os moradores, e a Secretaria Adjunta de Esportes desenvolverá diversas aulas de ginástica, dança de salão, hip hop, além de torneios de futebol, corrida para as crianças e apresentações de artes marciais.

Mais 217 casas

O governo deve entregar nos próximos dias mais 217 casas na Cidade do Povo, somando o total de 3.348 casas entregues no empreendimento e completando todas as residências previstas na primeira fase do projeto. O governador anunciou ainda o fortalecimento do programa de vendas de lotes, salientando que é uma ótima oportunidade, especialmente para o funcionalismo público, pela facilidade de financiamento e as vantagens oferecidas.

Os lotes na cidade do povo estão dimensionados para oferecerem área de quintal e lazer, podendo até preverem a construção de piscinas.

Isso tudo reflete o compromisso do governo do estado com a complementação da Cidade do povo e com a melhoria do padrão de vida da população.

Em seu discurso, Tião Viana destacou a necessidade de cuidar da juventude, de acompanhar o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Para isso, o governo vai implantar o ensino integral em 15 escolas, oferecendo opção de estudos e formação para os jovens, que precisam tonar as rédeas de seu futuro, de forma consciente e efetiva,

Tião Viana salientou que hoje, no Acre, sobram vagas nas escolas estaduais, o que é a situação desejada e que a qualidade do ensino é preocupação primordial.