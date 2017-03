Coluna Bom Dia

Órgão

Os dados compilados pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), com base nas informações das centrais estaduais de transplantes, dizem que apesar do crescimentos no número de transplantes, o acreano ainda é renitente quanto à doação de órgãos.

Rejeição

Nos Estados do Norte, estão os maiores índices de rejeição à doação –e o Acre lidera essa tendência, com 81% de negativas. Rondônia registrou 76% e Tocantins 75%. O grande empecilho é a falta de conhecimento de saber que a morte encefálica é uma situação de irreversibilidade absoluta. OU seja: familiares acham que os pacientes ainda podem se recuperar nessa situação.

Mulheres

Uma intensa programação tem marcado o Mês da Mulher em Rio Branco. Mas não só isso como polêmicas de gênero e postura. A PM não gostou do gesto obsceno em frente ao seu quartel por um grupo de mulheres mas também calou-se ante ao calor da discussão envolvendo principalmente petistas de média plumagem.

Grupo

O desembargador Francisco Djalma será o coordenador, no Acre, do Grupo Especial de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional da Região Norte do Brasil, criado esta semana pela presidente do STF, Carmem Lúcia, a propósito dos massacres nos presídios da região Norte. A juíza Luana Campos é sua imediata.

Grupo II

O grupo terá a atribuição de acompanhar as inspeções das unidades prisionais do Estado. A situação no Acre está aparentemente tranquila mas sabe-se que os dias sangrentos em Rio Branco tem sido em boa parte ordenados de dentro das celas.

Engrenando

O segundo mandato de Marcus Alexandre deve ser alavancado mesmo a partir de abril, quando as coisas estiverem todas assentadas e definidas. Há entraves nas nomeações, na implementação da reforma administrativa e na continuidade do planejamento. Tudo tem tomado muito tempo da equipe mas em breve a máquina engrena.