Lojas Ricardo Eletro avalia fechar unidades no Acre

A loja Ricardo Eletro, vendedora de móveis e eletrodomésticos, estará fechando todas as unidades existentes em vários Estados, inclusive no Acre. Há notícias de que a empresa comprou a City Lar, marca que está desaparecendo do mercado. Na semana que termina, a empresa anunciou o encerramento das atividades no Amazonas. Unidades de Rondônia e Roraima também devem ser desativadas. Os mostruários estão sendo vendidos com até 50% de desconto.

O motivo do fechamento das lojas seria uma reestruturação das outras filiais, fora os Estados citados. A rede informou que estará realocando alguns servidores para outras unidades e os demais seriam desligados da empresa.

Um funcionário de uma loja da capital acreana confirmou a tendência, mas não soube informar o destino dos trabalhadores.

Em nota, a rede afirma que as outras lojas localizadas em centenas de cidades dos outros Estados, seguirão abertas. No Amazonas, 21 filiais deixarão de funcionar e mais de 200 funcionários serão desligados.